Видимость в гнезде орлов в Дурбе улучшилась: оба птенца живы

Оба птенца живы и учатся летать

Оба птенца, вылупившихся в этом сезоне, живы. Мало того, они растут весьма быстро. Так, 28 июня наблюдатели за гнездом зафиксировали, как один из орлят разминает крылья.

А 4 июля наблюдатели сквозь "пелену тумана" видели, как один из птенцов покидает гнездо - видны были пестрые крылья и хвост.

"Он вылетел очень убедительно, похоже, это было не в первый раз", - отметили в форуме.

И позже наблюдатели отмечали, что орлы стали активно "порхать туда-сюда".

Как раньше нам рассказывал орнитолог Янис Кюзе, молодые птицы обычно совершают свой первый полет в возрасте около 80 дней. Первый орленок в этом году вылупился 13 апреля, а второй - 16 апреля.

Родители еще кормят их и охраняют

Родители еще кормят орлят. 5 июля наблюдатели отметили, что Милда кормила своих отпрысков. Когда еду принесли и вечером, "орлы кричали как сумасшедшие", а Волдис улетел от них подальше, на дальнюю ветку.

Утром 6 июля наблюдатели думали, что Волдис принёс в гнездо рыбу для двух крикунов. Но, как оказалось, это просто "проверка". Он проведал птенцов. Стоит добавить, что пока за орлятами активно присматривают родители.

Поможем орлам

Камеры наблюдения за птицами, установленные Латвийским фондом природы, дают возможность наблюдать за жизнью пернатых, учиться и просто восхищаться животными. Но чтобы обеспечивать работу камер, нужны средства. Для этого каждый из нас может сделать пожертвование.

Это можно сделать через приложение Mobilly, а также денежным переводом на счет LDF с указанием Mildas ģimenei ("Для семьи Милды"). Реквизиты: Nosaukums: Latvijas Dabas fonds

Reģistrācijas nr. 40008019379

Norēķinu konta nr. LV51HABA000140J039356

Banka: Swedbank, fil. "Ķīpsala"

Bankas kods HABALV22 Также можно перевести деньги через PayPal.