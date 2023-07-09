Видео ⟩ "Спасибо Вселенной!": трансляцию LTV от неловкости спас бодрый танцор

В субботу более 17 000 танцоров выступали в танцевальном представлении Mūžīgais dzinējs, радуя зрителей. В то же время внимательные пользователи Интернета заметили, как в ходе прямой трансляции LTV модераторы от потенциально неловкого момента спас какой-то бодрый танцор.
Мгновение озадаченности запечатлел некий пользователь Twitter. Видео показывают, как в прямом эфире LTV модератор представления Угис Йокстс пытается обратиться к другому модератору Зане Брикмане.
"Практически точно ясно, что танец у латыша в генах", - говорит Йокстс и смотрит на Брикмане, видимо, надеясь, что она дополнит сказанное Йокстом или "примет эстафету" разговором.
Но вместо этого следуют несколько секунд молчания, и оба модератора улыбаются друг другу. Этот момент, должно быть, для кого-то тянулся как вечность.
Однако совершенно случайно ситуацию спасает какой-то бодрый и радостный танцор, который втискивается между двумя модераторами и всем желает веселого праздника, восхищаясь как модераторами, так и зрителями. После этого веселый танцор стремительно бежит в огромную толпу танцоров и исчезает из виду, как супергерои в фильмах после хорошо сделанной работы. В нужное время, в нужном месте.
Видео: танцор спасает трансляцию LTV
Kad tev iestājas blackout, bet visums tāds " nemīz, tulīt salabosim!" pic.twitter.com/Vy74mg9Du9— Eliks (@Eliks) July 8, 2023
Модератор Зане Брикмане в воскресенье в Twitter под видео написала: "Да, вчера было и так. Спасибо Вселенной!".
Уже сообщалось, в представлении Mūžīgais dzinējs участвовало 667 танцевальных коллективов разных возрастных групп из Латвии и диаспор.
Сегодня, 9 июля, заканчивается Праздник песни и танца и в Риге пройдут несколько мероприятий и заключительный концерт "Вместе вверх" (Kopā augšup), сообщили агентству LETA в Латвийском национальном культурном центре.
Центральным событием праздника станет заключительный концерт "Вместе вверх", который начнется в 19:30 на Большой эстраде Межапарка. Концерт посвящен 150-летию традиции Праздника песни, а также общему и светлому завтрашнему дню для всех нас.
На обновленной сцене Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных главных дирижеров выступят смешанные хоры, женские, мужские, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли игры на кокле.
Прозвучат 15 любимых хоровых песен, выбранных самими хористами из золотого фонда Праздника песни.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!