Видео ⟩ "Спасибо Вселенной!": трансляцию LTV от неловкости спас бодрый танцор

"Практически точно ясно, что танец у латыша в генах", - говорит Йокстс и смотрит на Брикмане, видимо, надеясь, что она дополнит сказанное Йокстом или "примет эстафету" разговором.

Но вместо этого следуют несколько секунд молчания, и оба модератора улыбаются друг другу. Этот момент, должно быть, для кого-то тянулся как вечность.

Однако совершенно случайно ситуацию спасает какой-то бодрый и радостный танцор, который втискивается между двумя модераторами и всем желает веселого праздника, восхищаясь как модераторами, так и зрителями. После этого веселый танцор стремительно бежит в огромную толпу танцоров и исчезает из виду, как супергерои в фильмах после хорошо сделанной работы. В нужное время, в нужном месте.