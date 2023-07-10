Найдены гигантские доисторические топоры. Почему такие большие?

Каменные артефакты были найдены в отложениях Ледникового периода на склоне одного из холмов в графстве Кент. Каменные орудия возрастом 300 000 лет были найдены среди других 800 артефактов.

"Мы называем инструменты "гигантскими", если их длина превышает 22 сантиметра. Теперь у нас есть два таких инструмента", - сообщила археолог Летти Ингри.

Самый большой из топоров длиной почти 30 сантиметров и является самым большим доисторическим топором, найденным в Великобритании.

Правда, эти топоры такие большие, что трудно представить, как ими пользовались. По мнению археологов, они могли иметь скорее ритуальную, чем практическую функцию.

Долина, где были найдены эти и другие артефакты, когда-то была важным охотничьим местом, где бродили олени, лошади, слоны и львы. Ранние люди делили эту местность с неандертальцами, которые только начинали там появляться, пишет Science Alert.

"На данный момент мы не совсем уверены, зачем были сделаны такие большие инструменты или какой человеческий вид создал их. Однако эти раскопки дают нам хорошую возможность ответить на эти вопросы", - добавила Ингри.