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Видео ⟩ Украинский хор "Дударик" пожертвует деньги с концерта на реставрацию Домского собора

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Украинский хор мужчин и мальчиков "Дударик" сообщил, что все деньги с концерта пожертвует на реставрацию Рижского собора, сообщает журналист Арнис Краузе. 

На опубликованном видео участники хора благодарят Арниса Краузе, который послужил главной причиной того, почему в субботу в Домском соборе были распроданы все билеты на концерт. 

"Когда мне казалось, что все слезы эмоций Праздника песни уже пролиты, сегодня я получил привет от маленьких и взрослых певцов львовского хора "Дударик".

Ребята решили все концертные деньги пожертвовать на восстановление Домского собора", - написал Краузе. 

"Дударик" - всемирно известный творческий коллектив, который дал более 2500 концертов в самых престижных концертных залах Украины и мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Собор Парижской Богоматери, Air Place в Ванкувере, Дворец "Украина", Национальную филармонию в Варшаве, Украинскую национальную оперу, Национальную филармонию Украины и др.

Хор был удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко, высшей национальной культурной награды Украины, а также многих других наград.

Концерт в Домском соборе сопровождала органистка Иоланта Баринска, которая после окончания Латвийской академии музыки имени Язепа Витолса училась в Музыкальной консерватории Энсхеде, Международной органной академии Лейфст Брюк и в Зальцбурге у профессора Х. Мецгера.

Напомним, перед концертом участники хора были встревожены, придут ли зрители на их концерт. После того, как информация об этом распространилась в соцсетях, билеты на мероприятие были раскуплены почти полностью, а перед концертом в Домский собор выстроилась длинная очередь зрителей.

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