Видео ⟩ Украинский хор "Дударик" пожертвует деньги с концерта на реставрацию Домского собора

На опубликованном видео участники хора благодарят Арниса Краузе, который послужил главной причиной того, почему в субботу в Домском соборе были распроданы все билеты на концерт.

"Когда мне казалось, что все слезы эмоций Праздника песни уже пролиты, сегодня я получил привет от маленьких и взрослых певцов львовского хора "Дударик".

Ребята решили все концертные деньги пожертвовать на восстановление Домского собора", - написал Краузе.

Kad jau bija sajūta, ka visas Dziesmu svētku emociju asaras ir pieredzētas, šodien saņēmu sveicienu no Ļvivas mazajiem un lielajiem kora Dudaryk dziedātājiem. Puiši nolēmuši visu koncerta naudu ziedot Rīgas Doma restaurācijas vajadzībām.🙏🥲 pic.twitter.com/ytImQ4uhPd — Arnis Krauze (@arniskrauze) July 10, 2023

"Дударик" - всемирно известный творческий коллектив, который дал более 2500 концертов в самых престижных концертных залах Украины и мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Собор Парижской Богоматери, Air Place в Ванкувере, Дворец "Украина", Национальную филармонию в Варшаве, Украинскую национальную оперу, Национальную филармонию Украины и др.

Хор был удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко, высшей национальной культурной награды Украины, а также многих других наград.

Концерт в Домском соборе сопровождала органистка Иоланта Баринска, которая после окончания Латвийской академии музыки имени Язепа Витолса училась в Музыкальной консерватории Энсхеде, Международной органной академии Лейфст Брюк и в Зальцбурге у профессора Х. Мецгера.

Напомним, перед концертом участники хора были встревожены, придут ли зрители на их концерт. После того, как информация об этом распространилась в соцсетях, билеты на мероприятие были раскуплены почти полностью, а перед концертом в Домский собор выстроилась длинная очередь зрителей.