Редкие фото ⟩ Дружная семья хорьков вышла на прогулку

По словам очевидца, хорьки были осторожными. "Один из детенышей неожиданно завопил, что разозлило мать. После этого я немного отступила и подождала, пока они пройдут", - передало Эстонское общество охотников на своей домашней странице слова автора фотографий Рити-Марлеэн Валли.