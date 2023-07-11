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Редкие фото ⟩ Дружная семья хорьков вышла на прогулку

Rus.Postimees
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10 июля утром на лугах реки Пиуза (Эстония) была запечатлена семья хорьков: мать и восемь-девять ее детенышей, пишет Rus.Postimees

По словам очевидца, хорьки были осторожными. "Один из детенышей неожиданно завопил, что разозлило мать. После этого я немного отступила и подождала, пока они пройдут", - передало Эстонское общество охотников на своей домашней странице слова автора фотографий Рити-Марлеэн Валли.

По словам местных охотников, ранее в этом районе видели единичных хорьков, но выводок - никогда.

В выводке хорьков обычно бывает четыре-шесть (реже 12) детенышей, пишет Эстонская энциклопедия.

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