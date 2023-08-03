Болтать с другом в облаках сладковатого дыма. Как я на неделю почти стал албанцем

Во время разговора Марко признается, что геев не любит, но в Дурресе их много.

При этом оказывается, что гей для него - это исключительно накрашенный мужчина "по вызову" в парике и женской одежде: "Они трахаются за деньги, bro! Это противно!".

Слова "трансгендер" он не знает - для него это все геи. Попытка выяснить, кем же считать мужчин, которые просто любят друг друга, разбивается о стену непонимания.

Албания - единственная в Европе страна, где преобладает мусульманское население. Его около 64%. Здесь нередко можно встретить женщин, одетых консервативно и в хиджабах. Но также рядом с ней может идти дочь в очень откровенном наряде.

Марко удивлен тем, что я считаю, что Албания - мусульманская. Громко смеется и предлагает "забить" - здесь комфортно всем.

Фото: Aleksandrs Ovsjaņņikovs/TVNET

Моя попытка рассказать о Латвии - не единственное, что вгоняло Марка в ступор. Когда я спросил, почему люди продолжают сидеть за столиками в кафе и ресторанах даже ночью, когда вроде все закрыто, Марко "завис", пытаясь понять, что же здесь не так.

"Это друзья, понимаешь?" - в результате выдал он. Албанцы настолько любят поговорить, что делают это даже ночью, а где это еще делать, если не в кафе?

Ночная жизнь Дурреса Фото: Aleksandrs Ovsjaņņikovs/TVNET

Местные вкусы

Во время этого разговора о культурных различиях Марко сидел с джойнтом, или косяком, в руке.