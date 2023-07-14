Фото ⟩ В парке Кемери зацвели более двух тысяч роз

Июль - идеальное время для посещения исторического парка Кемери, потому что это время цветения роз. Розовая аллея окрашена в розово-оранжевые тона, где цветут розы сортов Credit Mutuel, Rugelda, Caramella, Westerland, Reine Sammut.

Гармонию и волшебство белых тонов можно наблюдать в зоне партера, где зацвели сорта роз Alabaster, White Meidiland, Alice, Artemis, Schneewittchen.

Фото: publicitātes

В озеленении парка, согласно стилистике курорта, использован разнообразный ассортимент декоративных растений. Помимо пышно цветущих розовых клумб в парке много многолетних растений с ярко выраженной декоративностью.

В парке высажено более 50 тысяч различных многолетних растений, трав, 155 голландских лип и других деревьев и растений. В середине августа посетителей парка порадуют более 5500 разноцветных гортензий.

Фото: publicitātes

В июне на международном конкурсе European Garden Award исторический парк Кемери получил вторую премию в категории "Управление или развитие исторического парка или сада". Парк Кемери был номинирован на премию European Garden Award как один из трех лучших европейских садов в категории "Управление или развитие исторического парка или сада", наряду с садом Tuinen Mien Ruys в Нидерландах (первое место) и садом Beth Chatto's Garden в Великобритании (тоже 2 место).

Галерея: Парк Кемери