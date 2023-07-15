Фото ⟩ Рижский порт посетил один из самых больших парусников в мире

Корабль длиной 138 метров и шириной 17 метров считается одним из самых больших парусников в мире. Корабль имеет пять палуб, 69 пассажирских кают класса "премиум" и может одновременно перевозить 136 пассажиров и экипаж из 85 человек.

Галерея: В Рижском порту пришвартовался один из самых больших парусников в мире

По данным Управления Рижского свободного порта, Sea Cloud Spirit является одним из трех судов флота немецкого круизного оператора Sea Cloud Cruises. Парусник был сдан в эксплуатацию в 2021 году, а его строительство обошлось судовладельцам в 100 млн долларов или 89,58 млн евро.

Sea Cloud Spirit прибыл в Ригу в рамках 12-дневного круиза по Балтийскому морю, который стартовал 7 июля в порту Киль, Германия. Это первый визит круизного лайнера в Рижский порт.

Управление сообщает, что в этом сезоне в Рижский порт зашло 29 круизных судов, доставивших в Ригу 41 694 пассажира из более чем 112 стран, из них больше всего - из Германии, США, Великобритании и Канады.

Всего в этом сезоне в порт должны зайти 63 круизных суда, в том числе 11 заходов продолжительностью в два дня. Ригу посетят корабли 21 флота круизных линий. Шесть кораблей зайдут в Ригу впервые.

При этом, согласно текущему графику, последние заходы круизных лайнеров в сезоне запланированы на конец сентября. Все зарегистрированные суда имеют максимальную вместимость более 90 000 пассажиров.