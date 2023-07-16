740-летие Валмиеры: в городе выступит Бусулис и многие другие

В связи с празднованием 740-летия Валмиеры на следующей неделе в городе ожидается широкая концертная программа, сообщила агентству LЕТА представитель самоуправления Валмиерского края Зане Булмейстаре.
Главной сценой праздника станет Валмиерский культурный центр, где в пятницу, 21 июля, в 20:30 выступит ансамбль Epic Wolf Orchestra Валмиерской музыкальной школы Yamaha, подготовивший специальную концертную программу, в рамках которой к молодежи на сцене присоединятся как опытные, так и совсем юные артисты из Валмиеры.
В 21:30 с популярными композициями и с новыми песнями выступит певец Интар Бусулис и Abonementa orķestris, а в 23:00 на сцену выйдет группа Citi zēni.
В полночь начнется бал, на котором выступит группа Džentlmeņu špagats.
В субботу, 22 июля, в 20:00 состоится концерт группы Auļi, в 21:30 выступит эстонский музыкант NOËP, а в 22:30 на сцену выйдет рок-группа Līvi, которая исполнит как свои золотые хиты, так и недавно созданные композиции.
В полночь начнется бал с участием funky breaks и фанк-диджея dj all-viss.
Вечером в пятницу и в ночь на субботу также состоятся концерты и бал на Дивалиньских лугах.
В субботу, 22 июля, с 12 часов в парке Вецпуйшу прозвучат хиты, народная музыка и музыка духового оркестра в исполнении музыкантов Валмиерской музыкальной школы и духового оркестра Валмиерского общества добровольных пожарных.
В 14:20 в парке Вецпуйшу выступят 75 музыкантов из 13 стран. Все они познакомились в международном лагере ETHNO Estonia фольклорного фестиваля в Вильянди. В 18:00 выступит группа Sestā judze, в 19:30 - ансамбль Ziņģes brāļi, а в 21:00 - группа Zeļļi.
В воскресенье, 23 июля, в 11:00 в парке Вецпуйшу начнется праздничный пикник с музыкальным оформлением.
Кроме того, в течение рабочей недели будут проходить концерты на улице Зилоню, в концертном зале ресторана "Акустика", под открытым небом - возле кинотеатра "Гайсма" и на улице Ригас напротив кинотеатра. В субботу, 22 июля, духовой оркестр Валмиерского добровольного общества пожарных проедет со сценой на колесах по городу, сделав музыкальные остановками в разных местах Валмиеры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!