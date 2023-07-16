740-летие Валмиеры: в городе выступит Бусулис и многие другие

Главной сценой праздника станет Валмиерский культурный центр, где в пятницу, 21 июля, в 20:30 выступит ансамбль Epic Wolf Orchestra Валмиерской музыкальной школы Yamaha, подготовивший специальную концертную программу, в рамках которой к молодежи на сцене присоединятся как опытные, так и совсем юные артисты из Валмиеры.

В 21:30 с популярными композициями и с новыми песнями выступит певец Интар Бусулис и Abonementa orķestris, а в 23:00 на сцену выйдет группа Citi zēni.

В полночь начнется бал, на котором выступит группа Džentlmeņu špagats.

В субботу, 22 июля, в 20:00 состоится концерт группы Auļi, в 21:30 выступит эстонский музыкант NOËP, а в 22:30 на сцену выйдет рок-группа Līvi, которая исполнит как свои золотые хиты, так и недавно созданные композиции.

В полночь начнется бал с участием funky breaks и фанк-диджея dj all-viss.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу также состоятся концерты и бал на Дивалиньских лугах.