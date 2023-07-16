Департамент охраны природы американского штата Флорида поймал рекордно-крупного питона - его длина составляет 5,7 метра. По данным информационного агентства CNN, это самый крупный представитель вида, когда-либо зарегистрированный в этом штате.
Представитель Департамента и ловец змей Джейк Валери сказал, что со змеей ему пришлось бороться около 3 минут, прежде чем удалось схватить ее за голову. Мужчина признается, что питон казался ему огромным, поэтому его длина не стала для него неожиданностью.
Предыдущий рекорд принадлежит змее, пойманной в 2020 году.
Бирманский питон во Флориде - это инвазивный вид, который питается мелкими животными и угрожает местной экосистеме. Этих неядовитых змей люди заводили в качестве домашних животных, а иногда выпускали в дикую природу, поэтому они хорошо прижились во Флориде и стали угрозой для местной фауны. По этой причине пойманную змею усыпили. Тот факт, что питону удалось вырасти таким длинным, говорит о том, что он уже несколько лет питается местными дикими животными.
Видео: Во Флориде поймали рекордно длинного питона
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!