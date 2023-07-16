Видео ⟩ Во Флориде поймали рекордно длинного питона

Представитель Департамента и ловец змей Джейк Валери сказал, что со змеей ему пришлось бороться около 3 минут, прежде чем удалось схватить ее за голову. Мужчина признается, что питон казался ему огромным, поэтому его длина не стала для него неожиданностью.

Бирманский питон во Флориде - это инвазивный вид, который питается мелкими животными и угрожает местной экосистеме. Этих неядовитых змей люди заводили в качестве домашних животных, а иногда выпускали в дикую природу, поэтому они хорошо прижились во Флориде и стали угрозой для местной фауны. По этой причине пойманную змею усыпили. Тот факт, что питону удалось вырасти таким длинным, говорит о том, что он уже несколько лет питается местными дикими животными.