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Таинственное исчезновение латвийской яхты Kaupo, отправившейся в кругосветку второй раз
Фото: Baltsails.com
Apollo.lv Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
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Катамаран Kaupo стал первой парусной яхтой в Латвии, совершившей кругосветное путешествие, длившееся три с половиной года - с 31 октября 1999 года по 21 марта 2003 года. 25 августа 2009 года Kaupo покинул Кейптаун (ЮАР) и взял курс на Австралию. Неожиданно прервалась связь с экипажем катамарана - капитаном Александром Поповым, его супругой Светланой Тимофеевой и сыном Валдиса Грененберга-Гринберга Айгаром. До сих пор никто не знает, куда пропал Kaupo и что случилось с его экипажем во время запланированного второго кругосветного путешествия.

Кругосветное путешествие

Союз яхтсменов Латвии сообщает, что 31 октября 1999 года спроектированный и построенный в Латвии катамаран Kaupo с латвийским флагом на мачте отправился в первое кругосветное путешествие в истории мореплавания нашей страны.

Светлана Тимофеева, Юрий Петров, Игорь Пименов и Станислав Марценюк, позже покинувшие команду, отправились в историческое морское путешествие под руководством капитанов Валдиса Грененберга-Гринберга и Александра Попова. Для кругосветного путешествия они выбрали самый трудный маршрут - с востока на запад, пересекая пролив Дрейка между Огненной Землей и Антарктидой против направления господствующих ветров и оставляя справа мыс Горн.

Фото: Latvijas Zēģelētāju savienība/Elita Viliama

Готовясь к кругосветному путешествию, экипаж катамарана совершил несколько дальних морских походов. В 1992-1993 гг. состоялось первое трансатлантическое плавание яхты и путешествие вдоль восточного побережья Североамериканского континента из Майами в Бостон с посещением по пути туда острова Тобаго и еще осенью пересечением Северной Атлантики по маршруту Бостон - Гавр.

В 1995 году как первая латвийская яхта Kaupo посетил самую северную точку Европы - мыс Нордкапа в Норвегии, а в 1996 году - отправился в самую южную точку Европы - на мыс Марроки в Гибралтаре.

Поздней осенью 1999 года Kaupo причаливал к Канарским островам (Лас-Пальмас-Гранд-Канария), Санта-Крус-де-Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife), островам Сан-Паулу. Пересекая экватор, он направился в порт Ресифи на востоке Бразилии. Отремонтировав винт, команда 1 апреля 2000 года покинула Ресифи и отплыла в Рио-де-Жанейро, откуда планировался переход в Буэнос-Айрес.

Когда до Буэнос-Айреса оставалось несколько сотен миль, 25 июня 2000 года у берегов Бразилии в районе Рио-Гранде, во время плавания при сильном ветре, сломалась мачта яхты (конструкция из дерева, шпона и стеклопластика, напоминающая крыло самолета).

Фото: www.kaupo.lv

После инцидента Kaupo зашла в порт Риу-Гранди-ду-Сул, который находится на самом юге Бразилии на границе с Уругваем, и бросила якорь в порту городского яхт-клуба.

В течение следующих двух месяцев команда Kaupo изготовила новую мачту из досок араукарии (южноамериканской сосны) и фанеры красного дерева. Ее ширина (80 см) была на 20 см больше, чем у сломанного. В новой конструкции также были устранены недостатки предыдущей мачты. 29 августа 2000 года 17-метровое сооружение в сопровождении полицейских машин, оснащенных сиренами, было перевезено через центр города на ремонтную базу ВМС Бразилии, а 30 августа установлено на катамаран при помощи крана.

Задержка со строительством и установкой новой мачты не нарушила график рейса, так как моряки пролива Дрейка планировали отправиться в плавание летом в южном полушарии. 8 октября 2000 года Kaupo продолжил свой путешествие, начав путь в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины, куда он прибыл 14 октября.

Словно подъем на Эверест

В середине ноября яхта пришвартовалась в порту Мара-дель-Плата, где дождалась благоприятных погодных условий для перехода в порт Ушуайя в проливе Бигл на юге Огненной Земли, где и бросила якорь 1 февраля 2001 года.

Мыс Горн был обогнут Kaupo 7 марта 2001 года в 18.18 согласно Всемирному координированному времи. Путешествие в эту географическую точку сквозь ревущие сороковые и бушующие пятидесятые южные широты было непростым. Считается, что обогнуть мыс Горн для моряков тоже, что восхождение на Эверест для альпинистов.

Из очень опасного для судоходства района на южной конечности Южной Америки, где почти непрерывно дуют сильные западные ветры, много отмелей и возникают сильные течения на границе между Атлантическим и Тихим океанами, Kaupo отплыл в Лос-Анджелес (США), заходя в порт Сан-Антонио в Чили, Галапагосские острова на пути, порт Сан-Блас в Мексике и Сан-Диего.

Фото: Latvijas Zēģelētāju savienība.

После примерно двухмесячного плавания из порта Лос-Анджелеса, который яхта покинула 15 сентября 2001 года, яхта Kaupo прибыла на Соломоновы острова. По пути наши моряки также останавливались на Гавайских островах и атолле Кирибати.

Технические проблемы и пункт назначения

Kaupo зашел в порт Дарвин на севере австралийского континента в 2001 году на Рождество.

2 апреля следующего года моряки покинули Австралию и направились к Кокосовым островам или островам Килинг, расположенным в Индийском океане примерно в 1500 морских милях к западу. Когда моряки добрались туда 23 апреля, тропический шторм Бонни проходил примерно в 120 морских милях от яхты. Скорость ветра составляла почти 35 узлов (18 м/с).

В начале мая Kaupo покинул Кокосовые острова и направился в Порт-Луи, столицу Маврикия. Маврикий расположен в Индийском океане примерно в 800 км к востоку от Мадагаскара.

Kaupo вошел в Кейптаун (ЮАР) 6 сентября 2002 года. По пути команда еще раз отремонтировала дизель и на этот раз еще и руль, так как при выходе из порта Святого Франциска из-за волны яхта ударилась днищем между причалами, повредив правый корпус руля и корму (зеркало).

Покинув Кейптаун, яхта Kaupo 18 сентября отплыла в Намибию, а затем направилась к острову Святой Елены, куда она прибыла 14 октября.

Наконец, 9 ноября 2002 года в 16:53 крейсерский катамаран Kaupo достиг места в Атлантическом океане, где географические координаты составляют 14 градусов 36 минут северной широты и 22 градуса 56 минут западной долготы. Таким образом, пройдя 34 400 морских миль, Kaupo совершил полное кругосветное путешествие.

Бережный уход за катамараном

Вернувшись из длительного плавания, катамаран был доставлен на берег и в течение пяти лет подвергался ремонту и различным усовершенствованиям.

Фото: Latvijas Zēģelētāju savienība.

В промежутке между двумя рейсами катамаран ремонтировался четыре года, в основном на территории компании Ļekon под руководством директора Леонида Копила, по адресу улица Вентспилс 26, Рига.

В ходе этого, с учетом опыта, полученного во время первой кругосветки, корпуса яхты были покрыты двумя дополнительными слоями стеклопластика, изменена конструкция мачтовой опорной балки, установлена ​​дополнительная балка и заменен стационарный двигатель.

После этого корпуса перевезли на Мангальсалу, где Николай Бутвило любезно показал место сборки на территории яхт-клуба Auseklis.

Второе кругосветное путешествие

В 2008 году катамаран под руководством капитана Александра Попова отправился во второе кругосветное путешествие, выбрав обратное направление - с запада на восток. Однако в сентябре 2009 года связь с командой Kaupo была полностью потеряна, и четких известий о ее судьбе нет и по сей день.

Фото: Baltsails.com

Как ранее сообщал капитан Kaupo Александр Попов, на этот раз планировалось проделать на катамаране гораздо более сложный и опасный маршрут с запада на восток.

Планируемый маршрут Kaupo был следующим: Рига — Лас-Пальмас — Рио-де-Жанейро — Риу-Гранди-ду-Сул — Кейптаун — Фримантл — Мельбурн — Веллингтон в Новой Зеландии — Пуэрто-Монте в Чили — мыс Горн — Буэнос-Айрес — Риу-Гранди-ду-Сул — Азоры — Рига. Планировалось, что общая продолжительность путешествия может составить около двух лет.

Судьбоносный день и незнание

Во время рейса Kaupo 7 января 2009 года поступило известие, что на катамаране, находившемся у берегов Португалии, на пути к Канарским островам, в 110 морских милях от берега, возник пожар. Однако впоследствии эта информация оказалась ложной.

Видео: сюжет LTV (2010)

Латвийские спасатели получили сообщение о том, что аварийный радиомаяк, установленный на латвийском катамаране, сработал, эта информация была немедленно передана морским спасателям в Лиссабоне.

Португальский поисково-спасательный координационный центр весь день пытался установить радиосвязь с Kaupo, но это удалось только к вечеру, после того как выяснилось, что первоначально полученная информация с корабля ВМС Португалии о пожаре на катамаране оказалась ложной.

Причиной недоразумения стали проблемы со связью, а возможно, и технические неполадки между Kaupo и кораблём ВМС Португалии, получившим аварийный сигнал.

Фото: Kaupo.lv

Однако после осмотра катамарана Kaupo ВМС Португалии решили эвакуировать одного человека по состоянию здоровья с помощью вертолета, чтобы немедленно доставить его в ближайшую больницу.

С катамарана сняли механика Николая Ведерникова. В связи с тем, что у катамарана Kaupo возникли технические проблемы с двигателем, всю ночь за ним наблюдало патрульное судно ВМС Португалии из соображений безопасности, но позже ему была оказана необходимая техническая помощь. После небольшого ремонта Kaupo продолжил кругосветное путешествие и зашел в Лас-Пальмас.

25 августа 2009 года Kaupo покинул Кейптаун (ЮАР) и взял курс на Австралию.

Катамаран должен был достичь его в начале декабря, но не было ни новостей от береговой охраны Австралии, ни сигнала SOS, который был бы отправлен, если бы паром затонул. Никаких новостей не было со 2 сентября 2009 года.

Объявлены в розыск

Попытки связаться с береговой охраной Кейптауна не увенчались успехом. Единственный способ связи с родственниками экипажа - Интернет. Родственники капитана катамарана Александра Попова после длительного молчания обратились в органы международного розыска.

2 февраля 2010 года сотрудники отдела розыска лиц Государственной полиции объявили в розыск Александра Попова (1948 года рождения), Светлану Тимофееву (1948 года рождения), и Айгара Грененберг-Гринберга (1970 года рождения). Они также были объявлены в международный розыск, но информации о том, что случилось с этими людьми, до сих пор нет.

Фото: LETA/Valsts policija.

До сих пор никто не знает, куда пропал Kaupo и что случилось с его экипажем во время запланированного второго кругосветного путешествия.

Много вопросов, мало ответов

Союз яхтсменов Латвии говорит: "Вопросов у всех больше, чем ответов. В те времена не было такого общения и поисковые работы не начинались на таком уровне, как сейчас, потому что, в первую очередь, это было бы очень дорого, и ни у кого не было таких средств, чтобы заплатить за это".

В 2023 году исполнится 20 лет, как яхта-катамаран Kaupo спроектированая и построенная в Латвии всемирно известным конструктором Алдисом Эглая с капитаном и руководителем экспедиции Валдисом Грененберг-Гринбергсом, и парусная яхта Milda с руководителем экспедиции М.Гайлисом и капитаном Р.Миллером с латвийским флагом на мачте, первые в истории мореплавания Латвии совершили кругосветки.

В честь этих событий члены команды Kaupo вместе с латвийской художницей Элитой Вилиамой открыли 1 июля в Вентспилсе выставку "Мировые маршруты латвийских мореплавателей и морские пейзажи Элиты Вилиамы".

Фото: Latvijas Zēģelētāju savienība.

Выставка также посвящена латвийской морской истории и путешествиям по миру.

На выставке выставлен макет катамарана Kaupo, гравюры, картины латвийских и зарубежных художников, фотоплакаты, проекты почтовых марок и реализованные варианты, а также другие материалы и описания.

Розыск остановлен

Apollo.lv узнал последнюю информацию об исчезновении Kaupo от Государственной полиции. Госполиция сообщает, что дела по розыску этих лиц прекращены.

В соответствии с законодательством родственники всех троих были проинформированы о порядке признания лиц умершими по гражданскому праву, - законодательством предусмотрено, что лицо находится в розыске в течение десяти лет с момента исчезновения, но если человек достиг 70-летнего возраста на момент исчезновения, поиск идет в течение пяти лет

с другой стороны, согласно статье 378 Гражданского закона, лицо признается умершим раньше, если оно пропало без вести на поле боя и о нем нет известий в течение двух лет с момента окончания военных действий, если лицо находилось на корабле или самолете, который погиб или находился в другой опасности смерти, и через шесть месяцев о нем нет никаких известий.

Статья 377 Гражданского закона предусматривает, что суд объявляет безвестно пропавшего умершим по заявлению заинтересованных лиц (родственников и других), а при их отсутствии - по требованию хранителя имущества безвестно пропавшего лица или прокурора.

По данным Госполиции, Светлана Тимофеева и Александр Попов были объявлены погибшими 24 февраля 2016 года. Собственно, тогда и розыскные дела были прекращены.

С другой стороны, розыскное дело Айгарса Гринберг-Гринбергса было прекращено в соответствии с законодательством 11 января 2020 года.

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