Таинственное исчезновение латвийской яхты Kaupo, отправившейся в кругосветку второй раз

Катамаран Kaupo стал первой парусной яхтой в Латвии, совершившей кругосветное путешествие, длившееся три с половиной года - с 31 октября 1999 года по 21 марта 2003 года. 25 августа 2009 года Kaupo покинул Кейптаун (ЮАР) и взял курс на Австралию. Неожиданно прервалась связь с экипажем катамарана - капитаном Александром Поповым, его супругой Светланой Тимофеевой и сыном Валдиса Грененберга-Гринберга Айгаром. До сих пор никто не знает, куда пропал Kaupo и что случилось с его экипажем во время запланированного второго кругосветного путешествия.
Кругосветное путешествие
Союз яхтсменов Латвии сообщает, что 31 октября 1999 года спроектированный и построенный в Латвии катамаран Kaupo с латвийским флагом на мачте отправился в первое кругосветное путешествие в истории мореплавания нашей страны.
Светлана Тимофеева, Юрий Петров, Игорь Пименов и Станислав Марценюк, позже покинувшие команду, отправились в историческое морское путешествие под руководством капитанов Валдиса Грененберга-Гринберга и Александра Попова. Для кругосветного путешествия они выбрали самый трудный маршрут - с востока на запад, пересекая пролив Дрейка между Огненной Землей и Антарктидой против направления господствующих ветров и оставляя справа мыс Горн.
Готовясь к кругосветному путешествию, экипаж катамарана совершил несколько дальних морских походов. В 1992-1993 гг. состоялось первое трансатлантическое плавание яхты и путешествие вдоль восточного побережья Североамериканского континента из Майами в Бостон с посещением по пути туда острова Тобаго и еще осенью пересечением Северной Атлантики по маршруту Бостон - Гавр.
В 1995 году как первая латвийская яхта Kaupo посетил самую северную точку Европы - мыс Нордкапа в Норвегии, а в 1996 году - отправился в самую южную точку Европы - на мыс Марроки в Гибралтаре.