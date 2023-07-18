Таинственное исчезновение латвийской яхты Kaupo, отправившейся в кругосветку второй раз

Причиной недоразумения стали проблемы со связью, а возможно, и технические неполадки между Kaupo и кораблём ВМС Португалии, получившим аварийный сигнал.

Фото: Kaupo.lv

Однако после осмотра катамарана Kaupo ВМС Португалии решили эвакуировать одного человека по состоянию здоровья с помощью вертолета, чтобы немедленно доставить его в ближайшую больницу.

С катамарана сняли механика Николая Ведерникова. В связи с тем, что у катамарана Kaupo возникли технические проблемы с двигателем, всю ночь за ним наблюдало патрульное судно ВМС Португалии из соображений безопасности, но позже ему была оказана необходимая техническая помощь. После небольшого ремонта Kaupo продолжил кругосветное путешествие и зашел в Лас-Пальмас.

25 августа 2009 года Kaupo покинул Кейптаун (ЮАР) и взял курс на Австралию.

Катамаран должен был достичь его в начале декабря, но не было ни новостей от береговой охраны Австралии, ни сигнала SOS, который был бы отправлен, если бы паром затонул. Никаких новостей не было со 2 сентября 2009 года.

Объявлены в розыск

Попытки связаться с береговой охраной Кейптауна не увенчались успехом. Единственный способ связи с родственниками экипажа - Интернет. Родственники капитана катамарана Александра Попова после длительного молчания обратились в органы международного розыска.