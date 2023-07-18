Мир изнемогает от жары. В США и Китае температура превысила 50 градусов Цельсия

Власти города также открыли приюты для жертв домашнего насилия и для бездомных, чтобы они могли спрятаться от палящего солнца и раскаленных домов.

Если верить прогнозам, то в ближайшее время в Мадриде температура может подняться до 41°C — на пять градусов выше, чем в минувшее воскресенье.

Лесные пожары

Пожарные за работой Фото: Getty Images

Экстремальная жара несет не только непосредственную опасность здоровью людей, но может привести к другим стихийным бедствиям, в частности, к лесным пожарам.

В Греции первый пожар возник недалеко от деревни Куварас, расположенной в 27 км от Афин.

Горящие деревья рядом с домом Фото: Getty Images

Власти Греции сообщили, что в тушении принимают участие 150 пожарных, 40 пожарных машин и 11 самолетов. Их работа затруднена из-за сильного ветра.

«Это сложный пожар, ветер очень сильный», — сказал представитель пожарной охраны Яннис Артопиос. По его словам, скорость ветра достигает 60 км/ч.

Второй лесной пожар начался на юге Греции, недалеко от морского курорта Лутраки в 81 км к западу от Афин.

На всякий случай было решено эвакуировать из города 1200 детей, отдыхавших в лагерях.

Жара на Балканах

Две голые ноги торчат из фонтана Фото: Getty Images

На западе Балканского полуострова в ближайшее время температура может подняться выше 40°C.

Власти Сербии объявили по всей стране высший уровень готовности из-за жары. В Белграде врач скорой помощи рассказала, что она и ее коллеги к 10 часам утра уже выполнили 45 выездов, связанных с жарой.

Правительство соседней Северной Македонии ввело чрезвычайные меры на ближайшие семь дней.

Люди, находящиеся в группе риска, в том числе беременные женщины и лица старше 60 лет, будут освобождены от поездок на работу. Власти также призывают людей, которые работают на открытом воздухе, заканчивать рабочий день к 11 утра.

Пожарные за работой Фото: Getty Images