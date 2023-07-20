В Вентспилсе начаты археологические раскопки

В понедельник, 17 июля, у южного фасада замка Ливонского ордена начались археологические исследования.
Цель исследований - выяснить причины понижения уровня почвы, наносящего ущерб пешеходной дорожке внешнего двора музея. Гипотетически изменения связаны с неизвестными до сих пор подземными сооружениями в этом районе. Руководитель археологических исследований - заместитель директора музея, ведущий научный сотрудник Армандс Виюпс. Исследования финансирует Государственный фонд культурного капитала.
Замок Ливонского ордена был построен в середине и второй половине XIII века. Впервые он упоминается в письменных исторических источниках в 1290 году и считается древнейшим каменным зданием в городе, его началом. За время своего существования замок претерпел несколько крупных реконструкций, начиная с XIV века, когда были сформированы квадратные боковые "крылья", и заканчивая XIX веком. В 1920-е годы, когда во дворце разместили уездную тюрьму, он приобрел нынешнее оформление фасадов. Реставрация замка проходила в 1996-2012 годах, а в 2001 году здесь обосновался Вентспилсский музей.
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