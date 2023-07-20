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Видео ⟩ В пригороде Берлина замечена львица. Жителей просят оставаться дома

rus.tvnet.lv
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Львица. Иллюстративное фото
Львица. Иллюстративное фото Фото: SamMino/ Pixabay.com

Сообщается, что опасное животное было замечено в четверг между Потсдамом и Берлином. Предполагается, что это львица. Ее ищут при помощи вертолетов, пишет Deutsche Welle.

Власти призвали жителей оставаться дома.

Сообщается, что местные жители получили предупреждение. Их призывают не ходить на прогулки в лес и искать убежище в своих домах или машинах, если они увидят животное.

В полиции указали, что информацию о присутствии животного они получили от очевидцев, которые снимали на видео, как оно нападает на кабана и убивает его.

Власти не знают, откуда могло появиться животное, поскольку они проверили зоопарки, цирки и приюты для животных и убедились, что ни одна львица не сбежала.

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