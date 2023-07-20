Видео ⟩ В пригороде Берлина замечена львица. Жителей просят оставаться дома

Власти призвали жителей оставаться дома.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ — BNO News (@BNONews) July 20, 2023

Сообщается, что местные жители получили предупреждение. Их призывают не ходить на прогулки в лес и искать убежище в своих домах или машинах, если они увидят животное.

В полиции указали, что информацию о присутствии животного они получили от очевидцев, которые снимали на видео, как оно нападает на кабана и убивает его.

Власти не знают, откуда могло появиться животное, поскольку они проверили зоопарки, цирки и приюты для животных и убедились, что ни одна львица не сбежала.