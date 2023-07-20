В Балтэзерсе замечены пресноводные медузы

Второй раз в Латвии обнаружены инвазивные пресноводные медузы Craspedacusta sowerbii, сообщает в Twitter Управление по защите природы.
Медуз нашли этим летом в озере Мазайс Балтэзерс Адажского края.
В сентябре прошлого года эксперты Управления по защите природы подтвердили, что инвазивная пресноводная медуза Craspedacusta sowerbii впервые была замечена в пруду волости Драбешу Цесисского края.
Координатор проекта Life Reef Гунта Габране заявила, что эти медузы размером с монету в два евро, белые и прозрачные, не опасны для здоровья и жизни человека. Вполне вероятно, что они распространятся и на другие водоемы, поэтому управление призывает сообщать о других наблюдениях.
Габране пояснила, что неосознанное поведение людей и изменение климата являются основными причинами того, что этот вид на протяжении века распространяется все дальше и дальше от места своего происхождения - Китая и Японии - и в настоящее время встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Скорее всего, они попали в Латвию с помощью птиц, прилипнув к их ногам, или с саженцами экзотических водных растений, поскольку на определенной стадии развития они могут выжить без воды.
Пресноводные медузы питаются фитопланктоном и потенциально могут быть пищевыми конкурентами мальков.
В рамках проекта Life Reef, реализованного Управлением по защите природы, который до сих пор идентифицировал медуз в морской экосистеме, также были изучены медузы волости Драбешу. Руководитель проекта Илзе Сабуле отметила, что точный маршрут этих медуз в Латвию неизвестен. Точно так же влияние вида на экосистемы Латвии еще не изучено, поэтому медуз не нужно перемещать и специально распределять. Граждане должны сообщать о своих наблюдениях, так как такая информация поможет понять скорость и способы распространения этого вида.
Пресноводных медуз уже наблюдали в Польше, Швеции, Финляндии и России, а в 2002 году их нашли в Литве у реки Нямунас. Происхождение литовских медуз также до сих пор неясно.
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