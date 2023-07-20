В Балтэзерсе замечены пресноводные медузы

Координатор проекта Life Reef Гунта Габране заявила, что эти медузы размером с монету в два евро, белые и прозрачные, не опасны для здоровья и жизни человека. Вполне вероятно, что они распространятся и на другие водоемы , поэтому управление призывает сообщать о других наблюдениях.

Габране пояснила, что неосознанное поведение людей и изменение климата являются основными причинами того, что этот вид на протяжении века распространяется все дальше и дальше от места своего происхождения - Китая и Японии - и в настоящее время встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Скорее всего, они попали в Латвию с помощью птиц, прилипнув к их ногам, или с саженцами экзотических водных растений, поскольку на определенной стадии развития они могут выжить без воды.