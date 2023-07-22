Видео ⟩ Взят образец металла из пробоины, обнаруженной в обломках парома "Эстония"

Кусок металла вырезал подводный робот, водолазы не будут погружаться к месту крушения во время этой исследовательской экспедиции.

Ранее на этой неделе международная команда отправилась на исследовательском судне Viking Reach к месту крушения парома "Эстония", чтобы провести исследования и поднять носовую аппарель корабля с морского дна.

Морские работы проводят эстонский Центр расследования инцидентов с безопасностью и Шведское агентство по расследованию несчастных случаев в сотрудничестве с финскими властями.

Контрактным партнером по морским работам является норвежская компания Reach Subsea AS, исследования проводятся на научно-исследовательском судне Viking Reach, идущим под норвежским флагом.

2 октября 2020 года Центр расследований безопасности начал первоначальную оценку на основе видеозаписи, опубликованной Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на которой видно отверстие в правом борту обломков парома "Эстония".

В ходе исследований 2021 года выяснилось, что носовая аппарель больше не крепится к корпусу корабля, поэтому оказалось возможным поднять аппарель со дна моря.

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море 28 сентября 1994 года и унес жизни 852 человек. В аварии выжили 137 человек.