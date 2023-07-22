Видео ⟩ Взят образец металла из пробоины, обнаруженной в обломках парома "Эстония"

Международная группа, проводившая исследование на месте крушения парома "Эстония", вырезала кусок металла из повреждения, обнаруженного на правой стороне обломков, для анализа, пишет Rus.Postimees.
Кусок металла вырезал подводный робот, водолазы не будут погружаться к месту крушения во время этой исследовательской экспедиции.
Ранее на этой неделе международная команда отправилась на исследовательском судне Viking Reach к месту крушения парома "Эстония", чтобы провести исследования и поднять носовую аппарель корабля с морского дна.
Морские работы проводят эстонский Центр расследования инцидентов с безопасностью и Шведское агентство по расследованию несчастных случаев в сотрудничестве с финскими властями.
Контрактным партнером по морским работам является норвежская компания Reach Subsea AS, исследования проводятся на научно-исследовательском судне Viking Reach, идущим под норвежским флагом.
2 октября 2020 года Центр расследований безопасности начал первоначальную оценку на основе видеозаписи, опубликованной Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на которой видно отверстие в правом борту обломков парома "Эстония".
В ходе исследований 2021 года выяснилось, что носовая аппарель больше не крепится к корпусу корабля, поэтому оказалось возможным поднять аппарель со дна моря.
Паром "Эстония" затонул в Балтийском море 28 сентября 1994 года и унес жизни 852 человек. В аварии выжили 137 человек.
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