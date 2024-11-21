В апреле 1988 года в квартире в Вецмилгрависе трое молодых мужчин смотрели телевизор. В сюжете следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Рита Аксенока показывала зрителем три нарисованных мужских портрета и связку ключей. Разыскивались убийцы, которые в течение трех дней с особой жестокостью убили трех водителей такси. Миервалдис, Модрис и Эдмунд все поняли. Когда ночью 27 апреля дверь квартиры взломали милиционеры, все трое попытались покончить с собой, выпив клей. В реанимации всех троих спасли от мучительной смерти, и они предстали перед судом. Кто они были и что с ними произошло дальше?
В 1988 году в Латвии царил всеобщий подъем: на Латвийском телевидении в прямом эфире начали показывать передачу Labvakar, где впервые говорили на ранее запрещенные темы, был основан Латвийский народный фронт - самое большое народное движение в истории Латвии и уникальное явление в глобальном масштабе, впервые публично был поднят красно-бело-красный флаг, начались ненасильственные протесты против оккупационных властей. В апреле прошел первый конкурс красоты "Мисс Рига", и люди вышли на улицы, чтобы протестовать против строительства метро в Риге. Молодые люди начали носить аусеклисы и были окрылены - в Латвии начинается новая эра, эра свободы. Однако у всех слово "свобода" ассоциировалось с государственной независимостью и обнадеживающим будущим.