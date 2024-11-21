В апреле 1988 года в квартире в Вецмилгрависе трое молодых мужчин смотрели телевизор. В сюжете следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Рита Аксенока показывала зрителем три нарисованных мужских портрета и связку ключей. Разыскивались убийцы, которые в течение трех дней с особой жестокостью убили трех водителей такси. Миервалдис, Модрис и Эдмунд все поняли. Когда ночью 27 апреля дверь квартиры взломали милиционеры, все трое попытались покончить с собой, выпив клей. В реанимации всех троих спасли от мучительной смерти, и они предстали перед судом. Кто они были и что с ними произошло дальше?