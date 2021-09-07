Вт, 7.09.2021
Представьте себе: в нашем организме существует целая армия T-клеток и B-клеток и всего десять из них борются в данный момент со спайковыми белками Кристине Фальк, глава Общества иммунологии
Кристине Фальк, глава Общества иммунологии

Кунг-фу, драконы и женщины-абьюзеры: на экранах новый фильм Marvel - на этот раз с супергероем-азиатом!

ФОТО: SCANPIX

Не прошло и двух месяцев после премьеры "Черной вдовы", как кинотеатры оккупировал уже новый фильм от Marvel. И, если предыдущий рассказывал нам предысторию уже хорошо знакомого персонажа, то "Шан-Чи и легенда десяти колец" представляет совершенно нового персонажа, да еще и в новом для франшизы жанре кунг-фу боевика. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с киноновинкой и рассказывает, достойна ли она вашего внимания.

Молодой человек Шон работает парковщиком в элитном отеле Сан-Франциско. Однажды на ничем не примечательного парнишку нападает компания головорезов, с которыми тот неожиданно ловко справляется при помощи мастерского кунг-фу. Так мы узнаем, что Шон на самом деле - Шан-Чи, сын бессмертного Сюй Вэньву (он же - классический злодей Marvel Мандарин) - жестокого главаря собственной армии под названием "Десять колец". Отец с сыном не общались уже много лет, но теперь Шан-Чи для чего-то понадобился Вэньву, и, кажется, он не намерен отступать…

ФОТО: SCANPIX

Едва ли не первое, чем стали называть грядущий блокбастер еще до начала производства - "первый фильм Marvel о супергерое азиатского происхождения". Это делает "Шан-Чи" некоторым образом продолжателем традиции "Черной пантеры", в котором, помимо персонажа, афроамериканцами или просто темнокожими были еще и режиссер, сценарист и львиная доля актеров. "Шан-Чи" повторяет этот ход - кроме исполнителя главной роли - актера Симу Лю, кинематографисты-азиаты занимают как существенную долю остальных ролей, так и множество позиций среди создателей картины.

Подобный выбор персонажа (а он стал первым "дебютантом" в четвертой фазе киновселенной MCU) может объясняться как попыткой расширить круг действующих лиц, так и элементарным расшаркиванием студии перед Китаем - лакомым куском мирового кинопроката. Вспомним, что год назад Disney уже проделали это лайв-ремейком мультфильма "Мулан", а уже следующий полнометражный проект Marvel - "Вечные", снимет постановщица китайского происхождения Хлоя Чжао, режиссер оскароносной "Земли кочевников".

ФОТО: SCANPIX

Но не стоит искать в эстетике "Шан-Чи" исключительно меркантильность. Так, трогательное вдохновение китайским и гонконгским кинематографом боевик демонстрирует уже в самом начале - и живописными сценами восточной природы, и драками, что больше подобны танцам (эпизод сражения Вэньву со своей будущей избранницей Ин Ли тому подтверждение), а ведь дальше в фильме появятся еще и драконы. Даже Симу Лю, хореографично размахивающий руками-ногами в самых неподходящих для этого декорациях кому-то напомнит кинолегенду региона Джеки Чана. Напомнит - и, несомненно, разочарует, ведь противопоставить сумасшедшим трюкам талантливого артиста своего жанра Marvel может лишь невыразительный мордобой, снятый, кажется, преимущественно на "зеленке".

Посыл и тематика "Шан-Чи", впрочем, остаются чисто американскими - не случайно экранная подруга главного героя иронично напоминает собственной матери, что та не китаянка, а американка. Семейная драма (пусть и с налетом красивых восточных легенд), проблемы родительства и линия убитого горем отца - родственные связи, человечность и любовь были и остаются движущими мотивами американского мифа, скрывающегося под видом пусть хоть самого экзотического экшна.

ФОТО: SCANPIX

Однако, Marvel есть Marvel и, несмотря на свежее течение в серии, создатели не забыли закрепить новый фильм в нерушимой системе собственной франшизы - помогли в этом "откомандированные" из предыдущих фильмов персонажи, а именно - Вонг из "Доктора Стренджа" и неожиданный Бен Кингсли, что изображал лже-Мандарина в "Железном человеке 3" и последующей короткометражке "Да здравствует король" (он добавил "Шан-Чи" очень существенную долю очарования).

К сожалению, камео уже полюбившихся персонажей, как и перечень новых актеров (Мишель Йео, триумфатор Канн Тони Люн Чу Вай, забавная Аквафина и пр.) служат фильму дурную службу и сильно затмевают исполнителя главной роли - запомнить Симу Лю при выходе из кинотеатра оказывается довольно трудно. Особенно на фоне появляющихся в сцене после титров Брюса Беннера (он же Халк) и Капитана Марвел.

Видео: Трейлер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

А еще, чем может запомнится новый фильм Marvel, так это своей кино-эмансипацией, которая на экране дошла до забавного парадокса - весь фильм женщины нещадно бьют мужчин (те еле успевают отбиваться), но ни в коем случае не получают полноценной сдачи. Более того, единственная сцена победы мужчины над женщиной в драке предусмотрительно оказывается за кадром. Вот и складывается ощущение, что в борьбе с неравенством у женщин изначально другая весовая категория. Это так и было задумано?

Вердикт: "Шан-Чи и легенда десяти колец" способен показаться очаровательным, но в глубине своей оказывается конвейерной посредственностью с редким вкраплением удачных находок. Marvel, мы хотим больше!

Оценка: 3 из 5


НАВЕРХ
Back