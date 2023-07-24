Когда дешево это плохо: что не так с молочной промышленностью в Латвии

В Литве, где была зафиксирована вторая самая низкая закупочная цена, производители получали в среднем 36,25 цента. При этом в Эстонии, по оценкам ЕС, производителям молока доставалось значительно больше - в среднем 40,96 цента за литр. Тем временем средняя закупочная цена молока в ЕС составляет 46,64 цента.

В исследовании консультанта Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования (LLKC) Андра Степанова, проведенном с 2018 по 2022 год, сделан вывод, что прошлый год стал первым годом в истории восстановленной независимости Латвии, когда продажная цена молока была выше себестоимости производства молока.

Информация Центра сельскохозяйственных данных (LDC) свидетельствует, что молочная промышленность сильно раздроблена, что мешает ей работать эффективно. В общей сложности 56 закупщиков молока приобретают молоко у фермеров Латвии, в том числе семь домашних производителей, которые отчитываются перед LDC. Из 49 закупщиков молока пять крупнейших покупают 8-12% всего произведенного молока, восемь приобретают 2-3% произведенного молока, девять - 1-2%, а остальные 27 выкупают менее 1% от общего объема произведенного молока (показатель на апрель текущего года).

Член правления кооператива E-Piim Янис Бертулсонс говорит, что главной причиной низких закупочных цен на молоко в Латвии является очень небольшая доля внутреннего потребления произведенного молока - около 30%. "По этой причине латвийские производители молока полностью зависят от тенденций мирового промышленного рынка", - подчеркивает Бертулсонс.

Вторая причина - высокая раздробленность переработчиков: двух-трех эффективных заводов по переработке молока в Латвии было бы достаточно, чтобы переработать все произведенное молоко, и благодаря этому производитель получил бы лучшую цену.