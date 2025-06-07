Бизнесмен рассказал, как найти деньги на финансирование обороны

Александр Милов подчеркнул, что как у предприятия есть оборот и прибыль, так у страны - валовый внутренний продукт и государственный бюджет.

"Если мы увеличиваем валовый продукт государства, то мы увеличиваем бюджет. Вот где основа успеха! А у нас этой темы никто не касается. Мы все время обсуждаем экономию. Вот нам надо сэкономить - сейчас это очень актуальная тема - 450 миллионов евро за три года, по 150 миллионов в год, чтобы найти деньги на оборону. И все время ищут деньги в экономии. И никто не ищет деньги в увеличении валового продукта, который дает 40% бюджета", - сказал Александр Милов.

Александр Милов утверждает, что способность государства обеспечивать оборону, культуру и другие сферы напрямую зависит от размера бюджета, а он от объема валового продукта, создаваемого бизнесом.

По его мнению, именно экономический рост, а не сокращение расходов, должен стать главной целью.

"Я думаю, господин [основатель сети Lido Гунар] Кирсонс хорошо понимает, что если он будет экономить на салфетках, у него ничего полезного из-за этого не получится. Важно увеличить оборот предприятия и заработать больше. Мы все время говорим о том, что надо что-то сэкономить, и никто не говорит о том, что надо больше заработать", - поделился он.