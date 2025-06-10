Рапс в Латвии оказался в зоне риска из-за необычно долгого цветения

Он отметил, что влажные погодные условия очень благоприятны для распространения болезней.

Озолс добавил, что фермеры обрабатывают рапсовые поля фунгицидами, но оценить качество рапсовых семян и содержание масла можно будет только после сбора урожая.

По данным Центрального статистического управления, площадь посевов озимого масличного рапса в этом году увеличилась на 14,7%, до 115 200 гектаров.

Уже сообщалось, что оборот Latraps за последний финансовый год, который длился с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, составил 244,216 миллиона евро, что на 28% меньше, чем годом ранее, а прибыль кооператива выросла на 3,3%, до 2,82 миллиона евро.

Кооператив Latraps был зарегистрирован в 2000 году и насчитывает более 1200 членов.