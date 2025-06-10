Рапс в Латвии оказался в зоне риска из-за необычно долгого цветения

Из-за необычно долгого периода цветения и влажных погодных условий рапс в этом году подвержен большему риску заболеваний, чем в другие годы, сообщил агентству LETA Гирт Озолс, представитель кооператива Latraps, одного из крупнейших в Балтии производителей и экспортеров зерновых, бобовых и рапса.
Он отметил, что влажные погодные условия очень благоприятны для распространения болезней.
Озолс добавил, что фермеры обрабатывают рапсовые поля фунгицидами, но оценить качество рапсовых семян и содержание масла можно будет только после сбора урожая.
По данным Центрального статистического управления, площадь посевов озимого масличного рапса в этом году увеличилась на 14,7%, до 115 200 гектаров.
Уже сообщалось, что оборот Latraps за последний финансовый год, который длился с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, составил 244,216 миллиона евро, что на 28% меньше, чем годом ранее, а прибыль кооператива выросла на 3,3%, до 2,82 миллиона евро.
Кооператив Latraps был зарегистрирован в 2000 году и насчитывает более 1200 членов.
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