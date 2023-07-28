Видео ⟩ В Сибири стремительно расширяются "ворота в ад"

На впечатляющем видео с высоты птичьего полета виден кратер Батагайка в Сибири, который, как принято считать, образовался всего за несколько десятилетий из-за разморозки и таяния вечной мерзлоты, сообщает Live Science.

Кратер площадью около 0,8 кв. км похож на длинный глубокий шрам в сибирской мерзлоте. Вероятно, он образовался в результате вырубки лесов в 1940-х годах; эрозия увеличила скорость сезонного оттаивания льдов, в результате чего образовался большой кратер.

Видео: Кратер Батагайка с высоты птичьего полета

Кроме того, кратер продолжает расти, о чем свидетельствует видео, снятое беспилотником. Как это выглядит, на протяжении многих лет показывали и спутниковые компании. По мере роста кратера обнаруживаются останки, которым десятки тысяч лет. Например, в одном из исследований было обнаружено мясо бизона возрастом около 8000 лет, что позволило ученым узнать, какими растениями когда-то питалось это животное.

Пока неясно, насколько быстро расширяется кратер. Местные жители утверждают, что за последние несколько лет в некоторых местах он увеличился на 20-30 метров.