Зутис сообщил, что они с Элиной Пакалне расстались

Зутис написал: "(...) Я публичная персона, и мне следует вам сообщить, что мы с Элиной Пакалне расстались. Причина только и только во мне.

Просить вас оставить меня и ее в покое бессмысленно, но я все же хотел бы об этом попросить. Пусть у вас в доме царят мир и любовь".

Как сообщалось, в июне Зутис перед камерами шоу "Знаменитости. Без фильтра" сделал Элине Пакалне предложение. Тогда Элина сказала "да".