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Зутис сообщил, что они с Элиной Пакалне расстались

rus.tvnet.lv
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Бывший боксер и шоумен Кристап Зутис в социальных сетях сообщил, что они с Элиной Пакалне расстались. 

Зутис написал: "(...) Я публичная персона, и мне следует вам сообщить, что мы с Элиной Пакалне расстались. Причина только и только во мне. 

Просить вас оставить меня и ее в покое бессмысленно, но я все же хотел бы об этом попросить. Пусть у вас в доме царят мир и любовь".

Как сообщалось, в июне Зутис перед камерами шоу "Знаменитости. Без фильтра" сделал Элине Пакалне предложение. Тогда Элина сказала "да". 

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