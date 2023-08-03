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200 тонн костей и плоти. Ученые нашли кандидата в самые тяжелые животные в истории Земли

BBC News Русская служба
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BBC
Живший около 40 млн лет назад кит с его плотными, тяжелыми костями, скорее всего, обитал на мелководье
Живший около 40 млн лет назад кит с его плотными, тяжелыми костями, скорее всего, обитал на мелководье Фото: BBC News

​Ученые-палеонтологи нашли кандидата в самые тяжелые животные из когда-либо живших на Земле. Это вымерший миллионы лет назад вид китов, которые могли весить около двухсот тонн — или даже до трехсот.

В научном журнале Nature в среду был опубликован отчет об исследовании гигантских окаменевших останков древнего кита, найденных в пустыне в Южной Америке, на юге Перу.

"На самом деле останки нашли 13 лет назад, но они были такого размера и формы, что три года ушло только на то, чтобы доставить их в Лиму, столицу Перу, где их и с тех пор и изучали", — объяснил доктор Эли Амсон, член работавшей с останками команды палеонтологов во главе с доктором Марио Урбиной.

Этот кит предположительно жил около 39 млн лет назад. Он был несколько меньше (короче) нынешних самых больших животных, синих китов, но, как выяснили ученые, намного плотнее и тяжелее, так что до его ориентировочной массы дотягивают только самые большие из пойманных когда-либо голубых китов.

"Перуанский" кит был, вероятно, короче современного синего кита, но намного тяжелее
"Перуанский" кит был, вероятно, короче современного синего кита, но намного тяжелее Фото: GIOVANNI BIANUCCI

Всего было найдено 18 костей доисторического гиганта: 13 позвонков, четыре ребра и часть бедренной кости. Этого ученым хватило, чтобы понять, насколько тяжелым мог быть этот кит.

Дело, в частности, в том, что его кости были будто поражены болезнями, которые называются остеосклероз и пахиостоз: внутренние полости были заполнены костной тканью, и в целом кости были непропорционально толстыми, с дополнительными наростами на поверхности.

Но это, по мнению ученых, были не болезни, а, скорей, эволюционная адаптация: гигантскому киту, который пасся на мелководье, нужно было быть сильным. Похожие кости — у нынешних морских коров, которые живут в прибрежных зонах в разных местах мира.

Ученые подсчитали, что перуанский колосс мог быть иметь 17-20 метров в длину, что не особой впечатляет: синие киты бывают и до 30 метров. Но масса только скелета у ископаемого гиганта была где-то между 5,3 и 7,6 тонны.

Если добавить к этому мышцы, внутренности и кожу, общая масса тела выходит, в зависимости от разных допущений, от 85 до 320 тонн.

Доктор Эли Амсон, куратор Государственного музея истории природы в немецком Штутгарте, предлагает пользоваться медианной оценкой в 180 тонн.

Примерно такого веса были самые большие из синих китов, добытые в эпоху китобойного промысла.

"Но у нас нет оснований думать, что наша особь была какой-то особенно большой или маленькой […] Поэтому надо иметь в виду, что наша медианная оценка уже приходится на самые высокие показатели у синих китов", — сказал доктор Амсон в эфире Би-би-си.

Самые большие из сухопутных существ на Земле, некоторые виды динозавров, весили, вероятно, до 100 тонн
Самые большие из сухопутных существ на Земле, некоторые виды динозавров, весили, вероятно, до 100 тонн Фото: BBC

Команда, изучавшая перуанские останки, сравнивала их, в частности, с синим китом, чей огромный скелет с 2017 года висит в Музее истории природы в Лондоне.

"Перуанский" кит, по их оценке, был примерно на пять метров короче — но при этом в два-три раза тяжелее этого современного кита.

BBC
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