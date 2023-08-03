200 тонн костей и плоти. Ученые нашли кандидата в самые тяжелые животные в истории Земли

Но это, по мнению ученых, были не болезни, а, скорей, эволюционная адаптация: гигантскому киту, который пасся на мелководье, нужно было быть сильным. Похожие кости — у нынешних морских коров, которые живут в прибрежных зонах в разных местах мира.

Ученые подсчитали, что перуанский колосс мог быть иметь 17-20 метров в длину, что не особой впечатляет: синие киты бывают и до 30 метров. Но масса только скелета у ископаемого гиганта была где-то между 5,3 и 7,6 тонны.

Если добавить к этому мышцы, внутренности и кожу, общая масса тела выходит, в зависимости от разных допущений, от 85 до 320 тонн.

Доктор Эли Амсон, куратор Государственного музея истории природы в немецком Штутгарте, предлагает пользоваться медианной оценкой в 180 тонн.

Примерно такого веса были самые большие из синих китов, добытые в эпоху китобойного промысла.

"Но у нас нет оснований думать, что наша особь была какой-то особенно большой или маленькой […] Поэтому надо иметь в виду, что наша медианная оценка уже приходится на самые высокие показатели у синих китов", — сказал доктор Амсон в эфире Би-би-си.

Самые большие из сухопутных существ на Земле, некоторые виды динозавров, весили, вероятно, до 100 тонн Фото: BBC

Команда, изучавшая перуанские останки, сравнивала их, в частности, с синим китом, чей огромный скелет с 2017 года висит в Музее истории природы в Лондоне.