"Наделала столько глупостей". Вайкуле о том, как за карьеру отказалась от многих возможностей

Вайкуле много где в мире успела поработать, в том числе в США. Она рассказала, что самое важное для артиста - получить контракт в компании. У нее такой был. "Я ездила в Японию. Мне предлагали концерты - просто мне это было больше неактуально, потому что я заболела в то время. Я поняла, что для меня это больше не нужно, так как важнее было побыть дома - видеть маму, видеть сестру, быть вместе с родными. Для меня это было важнее. Карьера больше не была такой интересной".

Она также вспомнила о том, как всю жизнь мечтала выступить на Бродвее, ведь именно в этом жанре она работает. "Я работала в Карнеги-холле, у меня был свой сольный концерт, и тут пришел американский продюсер, который был напрямую связан с Бродвеем, - вспоминает она. - Он приехал на концерт и дождался меня после него, предложив роль в "Мата Хари" на Бродвее. И все это мне больше не было интересно".

Певица упоминает о судьбе, которая несколько раз играла большую роль в ее жизни. "То, о чем я мечтала всю жизнь, после того, как мои мечты о медицине закончились, о музыке - что могло быть лучше? Работать с лучшими музыкантами мира, работать на Бродвее с балетом - я все это могла! Меня так любили", - сказала она, добавляя: "Вообще, я наделала так много глупостей". На уточнение ведущей - только ли все это было связано со здоровьем, артистка ответила, что нет - просто раньше и отношение к жизни было другим.