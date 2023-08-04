Фото ⟩ Облака, похожие на “ядерный гриб”, напугали россиян

Вечером, 2 августа, жители Казани стали свидетелями леденящего душу зрелища - на горизонте было видно облако в форме "гриба", который бывает после ядерного взрыва.

Учитывая продолжающуюся войну, развязанную Россией, и общую геополитическую напряженность в Украине, жители поначалу решили, что являются очевидцами апокалипсиса и начала ядерной войны.

Однако местный новостной портал "Вечерняя Казань" поспешил развеять тревогу горожан, пояснив, что "ядерный гриб" на самом деле представляет собой кучевые облака, верхняя часть которых достигла стратосферы и начала расширяться. Эти типы облаков, которые поднимаются высоко в небо, могут приносить сильные ливни, порывы ветра и даже град.