В мире существуют бесчисленные истории о путешественниках во времени, однако только некоторые из них настолько убедительны, интересны и заслуживают доверия, как случай со швейцарским учителем, который в начале XX века после проведенного в коме года писал в своем дневнике, что его сознание отправилось в далекое будущее - на две тысячи лет вперед. Там он пережил невообразимые вещи...

Известно, что для того, чтобы выдумать и реалистично описать потенциальное будущее, необходимы выдающееся творческое мышление и яркая фантазия, особенно для людей времен начала XX века, когда технологии были и близко не развиты так, как сейчас. Однако дневник швейцарского учителя Поля Амадеуса Динаха, опубликованный в Греции в 1972 году, очень детально описывает историю о пережитом им в 3906 году, в котором он очнулся, впав на год в кому.

Из-за большого количества описанных в дневнике специфичных деталей многие считают, что Динах действительно каким-то образом, находясь в коме, попал в 3906 год, потому что сложно объяснить, как в 1921 году человек мог представить себе нечто подобное.