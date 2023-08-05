5 категорий пассажиров, которым не разрешено сидеть на лучших местах в самолете

Многие путешественники знают, что лучшие места в самолете в эконом-классе - это ряды у аварийного выхода, так как там больше места для ног. Кроме того, аварийные выходы часто находятся над крыльями, где турбулентность ощущается не так сильно, как в других местах самолета.
Однако есть пять категорий людей, которым сидеть на этих рядах запрещено. Это связано с тем, что существуют довольно строгие правила по поводу того, кто может и кто не может сидеть на таких местах. Речь здесь идет не о дискриминации, а о безопасности, пишет The Sun со ссылкой на нескольких стюардов авиакомпаний.
По их словам, эти правила не относятся к конкретным авиакомпаниям, так как разработаны для всей сферы гражданской авиации в целом. Эти правила предусмотрены для чрезвычайных ситуаций - случаев, если во время полета самолета возникнет необходимость использовать аварийные выходы и эвакуировать пассажиров. Именно это нужно будет делать людям, сидящим ближе к аварийным выходам.
Итак - что же за пять категорий людей, которые не могут сидеть у аварийного выхода?
- Люди с инвалидностью или психическими проблемами. Если физические или психические особенности пассажира не позволяют ему быстро передвигаться, бортпроводники должны найти для него другое место.
- Пассажиры с сильным нарушением зрения или слуха. Необходимо, чтобы люди у аварийных выходов быстро реагировали на инструкции бортпроводников самолета.
- Пассажиры в почтенном возрасте и люди нетипичных размеров. Обычно людей, которые сидят у аварийных выходов, предупреждают, что в случае необходимости именно им нужно будет открыть дверь. Для этого нужна не только скорость, но и определенная физическая сила.
- Дети, даже если они летят вместе со взрослыми. Очевидно, что доверять ребенку ответственность за безопасность других пассажиров - не лучшая идея.
- Пассажиры с домашними животными. Домашнее животное может повлиять на скорость реакции пассажира во время чрезвычайной ситуации. Животное также может блокировать других людей, которые пытаются покинуть самолет, поэтому лучше, чтобы пассажиры этой категории сидели в других местах.
Нужно добавить, что сидящие у аварийных выходов пассажиры обязаны свои личные вещи, в том числе верхнюю одежду и небольшие сумки, класть на верхние полки. Это нужно для того, чтобы у пассажиров были свободны руки. Кром того, они не могут оставлять ручной багаж под находящимися спереди сидениями.
Бывший пилот Ханс Маст, который теперь работает турагентом, отмечает "золотой закон полета", который может спасти жизнь пассажира во время чрезвычайной ситуации. Он рекомендует пассажирам тщательно исследовать ближайшую округу в самолете до взлета. Это поможет запомнить дорогу до ближайшего аварийного выхода.
"Как только зашли и сели в самолет - обращаем внимание на ближайший аварийный выход, учитывая ряды и другие препятствия, которые может придется преодолевать", - указывает эксперт.
Он отмечает, что осматривать ряды до аварийного выхода очень важно, особенно в случаях, если в салоне самолета возникло задымление. Так как видимость снизится, пассажирам нужно будет искать яркое освещение, которое позволит найти аварийный выход.
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