5 категорий пассажиров, которым не разрешено сидеть на лучших местах в самолете

Однако есть пять категорий людей, которым сидеть на этих рядах запрещено. Это связано с тем, что существуют довольно строгие правила по поводу того, кто может и кто не может сидеть на таких местах. Речь здесь идет не о дискриминации, а о безопасности, пишет The Sun со ссылкой на нескольких стюардов авиакомпаний.

По их словам, эти правила не относятся к конкретным авиакомпаниям, так как разработаны для всей сферы гражданской авиации в целом. Эти правила предусмотрены для чрезвычайных ситуаций - случаев, если во время полета самолета возникнет необходимость использовать аварийные выходы и эвакуировать пассажиров. Именно это нужно будет делать людям, сидящим ближе к аварийным выходам.

Итак - что же за пять категорий людей, которые не могут сидеть у аварийного выхода?