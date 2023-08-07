Оплатит ли страховщик ущерб от бури? Отвечает эксперт

В понедельник, 7 августа, град и ураган нанесли ущерб во многих местах Латвии, в том числе и автовладельцам. Передача TV3 Ziņas выяснила, что люди могут ожидать от страховщиков из-за ущерба, нанесенного бурей?
Янис Абашин, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), сообщил, что пока неизвестно, сколько транспортных средств пострадало из-за бури - данные о сумме ущерба еще предстоит собрать. В настоящее время информация, доступная LTAB, показывает, что некоторые автомобили были повреждены во время бури, и необходимо уточнить, сколько из них имеют страховку КАСКО,
поскольку в этом случае OCTA не покроет убытки владельцев транспортных средств.
"Если учесть, что около 35-40% автомобилей в Латвии застрахованы KASKO, то можно сделать вывод, что только 40% всех автомобилей, попавших под град, застрахованы, а 60% взяли на себя франшизу", - объясняет Абашин, добавляя, что КАСКО является добровольным выбором и для одних владельцев транспортных средств ущерб от града входит в страховую защиту, для других нет.
Эксперт сказал, что такие же условия и со страхованием сельскохозяйственной техники.
"Мне сложно сказать, какой процент сельхозтехники застрахован по добровольному страхованию, но в любом случае большая часть крупных, дорогих тракторов профинансирована и застрахована. Я думаю, что крупная техника в принципе имеет хорошую страховую защиту и страховка там обязательно сработает", - сказал Абашин.
Он сказал, что уже были подобные ситуации, когда буря причиняла ущерб. На этот раз вопрос в масштабе ущерба.
"Буря бывает каждый год, град бывает каждый год, пока я не считаю это экстраординарной ситуацией. Иногда выпадают градины покрупнее, иногда помельче, возможно, местами повреждения более серьезные, но назвать это каким-то национальным бедствием уж точно нельзя. В разных местах его масштаб локально разнится, где-то он был сильнее, где-то слабее", - отметил он.
Председатель правления LTAB говорит, что каждый год выплачиваются компенсации в связи с ущербом от града и другие повреждения, такие как пропавший урожай фермеров, разбитые окна автомобилей и др.
Однако в связи с глобальным потеплением сумма выплат по страховым случаям увеличивается с каждым годом.
Самые крупные страховые случаи связаны с сорванными с заводов крышами. "Они составляют несколько миллионов в год и с каждым годом увеличиваются", - говорит Абашин.
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