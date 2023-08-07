Оплатит ли страховщик ущерб от бури? Отвечает эксперт

Янис Абашин, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), сообщил, что пока неизвестно, сколько транспортных средств пострадало из-за бури - данные о сумме ущерба еще предстоит собрать. В настоящее время информация, доступная LTAB, показывает, что некоторые автомобили были повреждены во время бури, и необходимо уточнить, сколько из них имеют страховку КАСКО,

поскольку в этом случае OCTA не покроет убытки владельцев транспортных средств.

"Если учесть, что около 35-40% автомобилей в Латвии застрахованы KASKO, то можно сделать вывод, что только 40% всех автомобилей, попавших под град, застрахованы, а 60% взяли на себя франшизу", - объясняет Абашин, добавляя, что КАСКО является добровольным выбором и для одних владельцев транспортных средств ущерб от града входит в страховую защиту, для других нет.

Эксперт сказал, что такие же условия и со страхованием сельскохозяйственной техники.