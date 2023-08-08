Прошедшая в Латвии буря унесла жизнь человека; еще восемь пострадали

По ее словам, в девяти случаях служба выезжала на помощь пострадавшим. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

Несколько человек получили травмы в результате падения деревьев, а еще троих травмировал град.

По прогнозам синоптиков, во вторник в восточной части страны еще продолжатся сильные ливни, в свою очередь на западном побережье объявлено желтое предупреждение о ветре - прогнозируются порывы до 20-22 метров в секунду.

На Латвию в понедельник обрушилась одна из самых сильных и разрушительных за последние годы бурь - порывы ветра в Мадоне достигли скорости 30 метров в секунду, а в Добеле - 33 метров в секунду. Разрушения причинил не только сильный ветер, но и крупный град и разряды молний.