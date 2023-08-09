Ср, 9.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Неудачное предложение": в Эстонии женщина нашла кольцо на лапке голубя

Limon.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Вот такой сюрприз обнаружила жительница Выру на обочине дороги
Вот такой сюрприз обнаружила жительница Выру на обочине дороги Фото: Elu24 kollaaž

Кольцо в пакетике, прикрепленное к лапке голубя, нашла на обочине жительница Выру (Эстония) Эне, о чем и рассказала в соцсетях. Этой историей поделился Limon.ee

В одной из групп в Facebook была опубликована фотография странной находки - кольца, обнаруженного на лапке голубя. В комментариях к этому посту некий пользователь шутит, что кто-то хотел сделать предложение руки и сердца через голубиную почту. "Неудачное предложение", - иронизирует другой. Третий отмечает, что это мог быть какой-то знак для нашедшего.

А вот Эне, нашедшая украшение, знает, что это за знак: "Я надеюсь, что это знак с того света - три дня назад от меня неожиданно ушла моя любимая собачка". 

Есть и те, кто возмущен таким поведением и называет его жестоким обращением с животными. Но на вопрос, что случилось с голубем, Эне шутливо отвечает: "Курьер покинул наш дом после доставки".

Фото: Kuvatõmmis Facebooki grupist

Голубиная почта была одним из лучших средств связи во время Первой мировой войны. Говорят, что голуби доставляли до 95% отправленных сообщений.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх