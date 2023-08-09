"Неудачное предложение": в Эстонии женщина нашла кольцо на лапке голубя

В одной из групп в Facebook была опубликована фотография странной находки - кольца, обнаруженного на лапке голубя. В комментариях к этому посту некий пользователь шутит, что кто-то хотел сделать предложение руки и сердца через голубиную почту. "Неудачное предложение", - иронизирует другой. Третий отмечает, что это мог быть какой-то знак для нашедшего.

А вот Эне, нашедшая украшение, знает, что это за знак: "Я надеюсь, что это знак с того света - три дня назад от меня неожиданно ушла моя любимая собачка".

Есть и те, кто возмущен таким поведением и называет его жестоким обращением с животными. Но на вопрос, что случилось с голубем, Эне шутливо отвечает: "Курьер покинул наш дом после доставки".

Фото: Kuvatõmmis Facebooki grupist

Голубиная почта была одним из лучших средств связи во время Первой мировой войны. Говорят, что голуби доставляли до 95% отправленных сообщений.