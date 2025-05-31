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Сб, 31.05.2025
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Maxima Latvija предложит молодежи почти 400 рабочих мест на лето

Магазин Maxima. Фото иллюстративное.

Сеть розничной торговли Maxima Latvija летом предложит почти 400 рабочих мест для молодежи, сообщили агентству LETA в компании.

С июня по август Maxima Latvija в сотрудничестве с Государственным агентством занятости предлагает молодым людям возможность поработать в 37 городах Латвии.

В этом году впервые, помимо работы в магазинах, предлагаются вакансии на пищевом производстве и в администрации.

Работая в Maxima Latvija, молодые люди смогут познакомиться с основными принципами розничной торговли, узнать о повседневных процессах в магазине, развить навыки межличностного общения.

В летние месяцы молодым людям будет предложена работа в Айзкраукле, Алуксне, Адажи, Балдоне, Баложи, Цесисе, Дагде, Добеле, Иецаве, Яунциемсе, Елгаве, Юрмале, Кулдиге, Кекаве, Лиепае, Марупе, Олайне, Резекне, Салацгриве, Саласпилсе, Салдусе, Сигулде, Талси, Вентспилсе, Айзпуте, Бауске, Гулбене, Екабпилсе, Кокнесе, Лимбажи, Ливаны, Лудзе, Огре, Прейли, Рое, Риге и Смилтене.

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