Фото ⟩ Военный музей пополнился российским беспилотником "Орлан-10"

Использование беспилотных летательных аппаратов стало одной из наиболее характерных черт этой войны - основу парка беспилотных летательных аппаратов оккупационных войск составляют беспилотники РФ "Орлан-10" и иранские беспилотники "Шахед-136", а защитники Украины используют гражданские беспилотники, адаптированные к условиям ведения боевых действий, украинские боевые октокоптеры R18, беспилотные боевые самолеты "Байрактар" и т.д.

"Приобретенный Латвийским военным музеем беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в настоящее время является основным и наиболее массовым беспилотником на вооружении российской армии. Производство устройства началось в 2010 году, а уже в 2014 году его использовали в "гибридной войне" против Украины. Самолет имеет несколько модификаций, но в основном используется для координации артиллерийского огня и разведки", - сказано в сообщении музея.