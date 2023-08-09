Фото ⟩ Военный музей пополнился российским беспилотником "Орлан-10"

После трех месяцев координационной работы коллекция Латвийского военного музея пополнится флагманским беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Российской Федерации "Орлан-10", который был высажен и обезврежен украинскими защитниками весной 2023 года, сообщили TVNET в музее.
Использование беспилотных летательных аппаратов стало одной из наиболее характерных черт этой войны - основу парка беспилотных летательных аппаратов оккупационных войск составляют беспилотники РФ "Орлан-10" и иранские беспилотники "Шахед-136", а защитники Украины используют гражданские беспилотники, адаптированные к условиям ведения боевых действий, украинские боевые октокоптеры R18, беспилотные боевые самолеты "Байрактар" и т.д.
"Приобретенный Латвийским военным музеем беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в настоящее время является основным и наиболее массовым беспилотником на вооружении российской армии. Производство устройства началось в 2010 году, а уже в 2014 году его использовали в "гибридной войне" против Украины. Самолет имеет несколько модификаций, но в основном используется для координации артиллерийского огня и разведки", - сказано в сообщении музея.
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" - первый экспонат в коллекции Военного музея, который описывает эпоху беспилотных войн. Российский дрон станет первым подобным свидетельством в музеях Латвии.
Ценное новое приобретение будет выставлено на всеобщее обозрение осенью 2023 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!