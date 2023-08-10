Белую корову и ее теленка такого же цвета, бродивших под Пярну, застрелили

Корова, 15 мая сбежавшая из коровника Сурью, родила, будучи на свободе, и в июле путешествовала со своим теленком по Пярнумаа. Владелец фермы OÜ Surju PM, которому принадлежала корова, связался со специалистами Сельскохозяйственного и продовольственного департамента и попросил совета, что ему дальше делать. Ему порекомендовали использовать ружье со снотворным, чтобы вернуть животных домой.

К настоящему моменту известно, что как корову, так и теленка застрелили. Член правления OÜ Surju PM Тоомас Миллер не ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о гибели животных.

Однако информацию подтвердил ведущий специалист Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Ляэнеского региона Райво Могильный. По его словам, скот был настолько одичавшим и осторожным, что его не удалось усыпить. Могильный сказал, что заводчик принял решение убить животных, находившихся в беспомощном состоянии, поскольку иным способом избежать опасности для их жизни и здоровья не представлялось возможным. Специалист добавил, что использование огнестрельного оружия в конкретном случае разрешено.