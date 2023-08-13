"Делает все, что не запрещено". Политолог о первом месяце президентства Ринкевича

На вопрос, не столкнется ли Ринкевич с разочарованием в нем, если за важными и нужными словами не последует действий, Крейтусе указала, что это не будут лишь слова.

"Видите ли, чем Ринкевич отличается от Кариньша, от других. Он образованный, профессиональный политик. Он один из тех редких людей, кого мы можем считать карьерным политиком. Да, у него соответствующее образование. (...) И он прошел свою карьеру через все ступеньки. (...) И, я думаю, он очень хорошо понимает, что должно происходить дальше".

"Колс министром не будет"

Политолог выразила сомнение в том, что освободившаяся после Ринкевича должность министра иностранных дел достанется представителю Нацобъединения Рихардсу Колсу, как это прозвучало в середине недели.

"Насчет министра иностранных дел - не будет Колс министром. Но если будет, то я извинюсь перед ним. Его выражения на международной арене, которые ему показали, что он проявил отвагу или еще что-то [имеется в виду его заявление про "русский военный корабль" во время участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). - Прим. ред.].

Я считаю, что вообще ругательные слова в устах министра, все равно в какой ситуации, на международной арене недопустимы. Все равно, даже если цитата, то помолчи".

На уточняющий вопрос, что, возможно, такой радикальный подход ложится в канву латвийской политики, политолог парировала, что это "партия такая, а не правительство".

Более того, Крейтусе не понимает, зачем нужна такая партийная рокада. Сейчас надо решать вопросы о поддержке пострадавшим в буре регионам, как вообще возможно менять не то чтобы министра, а целую политическую ответственность (партию), пожурила политиков эксперт.

"А как мы помним, у нас в Латвии принято давать 100 дней министру. Тогда что - мы сейчас какому-то новому министру дадим 100 дней, чтобы он решал проблемы, которые град создал в деревне?".

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