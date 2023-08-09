Видео ⟩ "Несоразмерны и необоснованны": президент критикует новые тарифы на электроэнергию

По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) недостаточно хорошо выполнила свои функции, и решение о новых тарифах следует пересмотреть.

"Люди в SPRK немного одержимы выполнением одной функции, а именно тем, как служить монополиям, но забыли об общественных интересах.

Какой бы независимой ни была комиссия, если она начинает делать неприемлемые вещи, решения должны быть оценены", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии ожидает, что Комиссия будет действовать, иначе он не понимает, почему "такие конторы должны сохраняться".

Ринкевич отметил, что странно видеть в СМИ интервью с руководителем оператора распределительной системы Sadales tīkls о том, как правильно жить людям.

"В государственных компаниях, особенно на руководящих должностях, оплата труда выше, чем у государственных служащих, но на данный момент общение и действия не являются убедительными. Необходимо вернуться к вопросу о тарифах и пересмотреть его. Это не означает возврата к ситуации, сложившейся до июля, но повышение не является пропорциональным", - пояснил президент.

Уже сообщалось, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16А, 20А, 25А, 32А, 40А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВтч).

Для владельцев квартир с однофазным подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без НДС, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.