Фото и видео ⟩ Не только аисты! Во время разрушительной бури погибла стая журавлей

Общество по-прежнему получает сообщения о травмированных во время бури аистах. Всего в данный момент привезены 12 аистов, однако в ближайшие дни планируется принять еще.

"В ночь бури, когда аисты попали к нам, они были оглушены, с травмами и ушибами, у всех - как у тех, кто ходил, так и у лежачих, изо рта и носа шла кровь. Сейчас кровотечения уже нет, птицы получают необходимые медикаменты и заботу и постепенно восстанавливаются", - говорится в сообщении общества.

Drauga Spārns сообщает, что два аиста погибли, так как полученные травмы были слишком тяжелыми.

"Но есть и хорошие новости - те аисты, что приехали к нам лежачими, уже встают на ноги и ходят. Состояние аистов сейчас стабильное, раны обработаны, а сломанные крылья перевязаны, большая часть птиц начала сама есть и у некоторых есть хорошие надежды восстановиться полностью, чтобы позднее вернуться в природу", - сообщает общество.

Фото: Drauga spārns

Несколько дней назад привезли и четырех сильно пострадавших журавлей.

"Они были единственными, кто выжил из стаи из 22 журавлей, остальные лежали мертвыми... Их состояние тяжелое, у всех очень опухшие и разбитые головы, тяжелые травмы глаз, есть журавль, который может потерять зрение полностью. Сейчас выглядит так, что в дикую природу нельзя будет отпускать ни одного, возможно, они останутся с нами на всю жизнь", - пишет Drauga spārns.

Фото: Drauga spārns

Фото: Drauga spārns

Фото: Drauga spārns

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