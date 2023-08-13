Не все раненные во время шторма птицы смогут полностью выздороветь

Шторм, который прошел в понедельник,7 августа, затронул не только недвижимость. Многие птицы также получили травмы различной степени тяжести, сообщает TV3 Ziņas.
Заботу о них сейчас взяли на себя несколько добровольных организаций, которые делают все возможное, чтобы вернуть в дикую природу аистов, журавлей, чаек и других птиц.
Травмы, полученные во время шторма, оцениваются как тяжелые, поэтому лишь у части птиц есть надежда на полное выздоровление.
Представитель ассоциации Ežu Hospitalis Ингвилда Аумейстаре допускает, что птицы ударялись о столбы и деревья. У них сломаны крылья и ноги.
Аисты, журавли и серебристые чайки находятся на попечении спасателей.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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