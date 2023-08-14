Росликов: Избиратели "Стабильности!" работу партии оценивают положительно

Обращаясь к собравшимся на латышском и русском языках, политик сказал, что обязанность депутатов - каждый день посвящать тому, чтобы "у общества было безопасное будущее, чтобы пожилые люди имели возможность провести старость в Латвии, чтобы молодежь не хотела уезжать из страны".

Политик призвал отнестись к его докладу критически, так как партия "Стабильности!", по его мнению, сейчас находится в центре внимания.

"Мы быстрорастущая политическая сила, мы сейчас показываем результат, и наши политические оппоненты боятся, что мы в один день сможем руководить этой страной и предложить компетентный Кабинет министров и показать более сильный, лучший и мощный результат, нежели сейчас", - утверждал Росликов.

По мнению политика, правительству не хватает динамизма, потому что его уже пять лет возглавляет премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). За пять лет, по словам Росликова, сменились все министры, но не премьер.

Лидер "Стабильности!" призвал присутствующих быть начеку, ведь они знают больше, чем общество. В настоящее время, по мнению политика, общество не готово к информации, но мир меняется и необходима "оборона, внутренняя мобилизация, чтобы защитить свою страну и сделать ее великой". Это нужно не только политическим силам, но и народу, сказал Росликов.

В настоящее время у партии четыре представительства - в Риге, Вентспилсе, Резекне и Даугавпилсе. Росликов приравнял партию к омбудсмену, указав, что эта политическая сила оказывает и юридическую помощь.

По словам политика, 60% избирателей партии говорят на русском языке, 40% - на латышском.