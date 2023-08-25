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Куда сходить в Риге бесплатно? ТОП-8 мест и один бонус

Анастасия Хахалева
, Участница #MediaMakers
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Фото: Из личного архива Анастасии Хахалевой

Это только кажется, что всегда и за все надо платить. RUS TVNET подготовил небольшой обзор мест для досуга в Риге, которые можно посетить абсолютно бесплатно.

1. Мол Мангальсала

От полуострова Мангальсала в море протянулся одноименный мол Мангальсала, или Восточный, как его еще называют, длиной в 2240 м. Это излюбленное место для прогулок с возможностью наблюдать за выходящими в море кораблями.

Мол Мангальсала
Мол Мангальсала Фото: Sintija Zandersone/LETA

2. Латвийский военный музей

Самый большой в Латвии музей военной истории с внушительной экспозицией, систематизированной в хронологическом порядке. Расположен в Старой Риге, в историческом здании Пороховой башни.

  • Адрес: ул. Смилшу, 20.
  • Подробнее о музее - здесь.

3. Латвийская Национальная библиотека

Один из самых значимых современных культурных объектов Риги. Крупнейшая библиотека в Латвии может гордиться обширной коллекцией литературы. Читальные залы поделены на разные тематики, а в детском отделе есть еще и небольшой игровой уголок.

Из панорамных окон библиотеки открываются потрясающие виды на город.

Здесь также регулярно проводятся различные выставки для детей и взрослых.

Для получения абонемента для посещения библиотеки при себе необходимо иметь паспорт или ID-карту.

  • Адрес: ул. Мукусалас, 3.
  • Узнайте подробнее - здесь.

4. Музейное хранилище и "Лес скульптур"

Постоянная экспозиция музейного хранилища демонстрирует гипсовые копии шедевров скульптуры Древней Греции, Древнего Рима и эпохи Возрождения.

  • Адрес: ул. Пулка, 8.
  • Узнайте подробнее - здесь

5. Центр знаний Банка Латвии "Мир денег"

Современный интерактивный центр финансового образования и информации для каждого, кто интересуется монетарной политикой, оборотом и историей денег. Расположен в помещениях исторического хранилища денег Банка Латвии.

Для посещения необходима предварительная запись.

  • Адрес: ул. Кр. Валдемара, 2а.
  • Узнайте подробнее - здесь.

6. Смотровая площадка в гостинице Radisson Blu Daugava

На 9-м этаже отеля обустроена специальная площадка, с которой открывается панорамный вид на Ригу с левого берега реки Даугавы.

  • Адрес: ул. Кугю, 24.
Фото: Из личного архива

7. Даугавгривская крепость

Крепость была построена в XVII веке для защиты от врага. Позже она стала главным укреплением береговой обороны латвийской армии с несколькими опорными пунктами. В наши дни можно осмотреть территорию крепости.

  • Адрес: ул. Бирзес, 2.
Даугавгривская крепость
Даугавгривская крепость Фото: Paula Čurkste/LETA

8. Парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли

Работы Паула Яунземса расположены прямо на берегу реки Булльупе. Открытая экспозиция в рижском поселке Вакарбулли создавалась мастером более 20 лет. Среди работ Яунземса, которые можно здесь увидеть, есть "Икона" в виде гамбургера, "Медитация о корнях", "Баланс", "Обузданный", "Игра времени" и многие другие.

Парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли
Парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли Фото: Edijs Pālens/LETA

А теперь обещанный бонус...

+ Экскурсии по Риге

Каждые выходные в Риге абсолютно бесплатно проводятся пешие русскоязычные экскурсии. На данный момент предлагаются два вида экскурсий - по Старой Риге и рижскому югендстилю.

  • Узнать подробнее и записаться на экскурсию можно здесь.

Материал подготовлен Анастасией Хахалевой - участницей школы журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers.

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