Куда сходить в Риге бесплатно? ТОП-8 мест и один бонус

4. Музейное хранилище и "Лес скульптур"

Постоянная экспозиция музейного хранилища демонстрирует гипсовые копии шедевров скульптуры Древней Греции, Древнего Рима и эпохи Возрождения.

Адрес: ул. Пулка, 8.

ул. Пулка, 8. Узнайте подробнее - здесь.

5. Центр знаний Банка Латвии "Мир денег"

Современный интерактивный центр финансового образования и информации для каждого, кто интересуется монетарной политикой, оборотом и историей денег. Расположен в помещениях исторического хранилища денег Банка Латвии.

Для посещения необходима предварительная запись.

Адрес: ул. Кр. Валдемара, 2а.

ул. Кр. Валдемара, 2а. Узнайте подробнее - здесь.

6. Смотровая площадка в гостинице Radisson Blu Daugava

На 9-м этаже отеля обустроена специальная площадка, с которой открывается панорамный вид на Ригу с левого берега реки Даугавы.

Адрес: ул. Кугю, 24.

Фото: Из личного архива

7. Даугавгривская крепость

Крепость была построена в XVII веке для защиты от врага. Позже она стала главным укреплением береговой обороны латвийской армии с несколькими опорными пунктами. В наши дни можно осмотреть территорию крепости.

Адрес: ул. Бирзес, 2.

Даугавгривская крепость Фото: Paula Čurkste/LETA

8. Парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли

Работы Паула Яунземса расположены прямо на берегу реки Булльупе. Открытая экспозиция в рижском поселке Вакарбулли создавалась мастером более 20 лет. Среди работ Яунземса, которые можно здесь увидеть, есть "Икона" в виде гамбургера, "Медитация о корнях", "Баланс", "Обузданный", "Игра времени" и многие другие.

Парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли Фото: Edijs Pālens/LETA

А теперь обещанный бонус...

+ Экскурсии по Риге

Каждые выходные в Риге абсолютно бесплатно проводятся пешие русскоязычные экскурсии. На данный момент предлагаются два вида экскурсий - по Старой Риге и рижскому югендстилю.

Узнать подробнее и записаться на экскурсию можно здесь.

Материал подготовлен Анастасией Хахалевой - участницей школы журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers.