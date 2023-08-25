Куда сходить в Риге бесплатно? ТОП-8 мест и один бонус

Это только кажется, что всегда и за все надо платить. RUS TVNET подготовил небольшой обзор мест для досуга в Риге, которые можно посетить абсолютно бесплатно.
1. Мол Мангальсала
От полуострова Мангальсала в море протянулся одноименный мол Мангальсала, или Восточный, как его еще называют, длиной в 2240 м. Это излюбленное место для прогулок с возможностью наблюдать за выходящими в море кораблями.
2. Латвийский военный музей
Самый большой в Латвии музей военной истории с внушительной экспозицией, систематизированной в хронологическом порядке. Расположен в Старой Риге, в историческом здании Пороховой башни.
- Адрес: ул. Смилшу, 20.
- Подробнее о музее - здесь.
3. Латвийская Национальная библиотека
Один из самых значимых современных культурных объектов Риги. Крупнейшая библиотека в Латвии может гордиться обширной коллекцией литературы. Читальные залы поделены на разные тематики, а в детском отделе есть еще и небольшой игровой уголок.
Из панорамных окон библиотеки открываются потрясающие виды на город.
Здесь также регулярно проводятся различные выставки для детей и взрослых.
Для получения абонемента для посещения библиотеки при себе необходимо иметь паспорт или ID-карту.
- Адрес: ул. Мукусалас, 3.
- Узнайте подробнее - здесь.
4. Музейное хранилище и "Лес скульптур"
Постоянная экспозиция музейного хранилища демонстрирует гипсовые копии шедевров скульптуры Древней Греции, Древнего Рима и эпохи Возрождения.
- Адрес: ул. Пулка, 8.
- Узнайте подробнее - здесь.
5. Центр знаний Банка Латвии "Мир денег"
Современный интерактивный центр финансового образования и информации для каждого, кто интересуется монетарной политикой, оборотом и историей денег. Расположен в помещениях исторического хранилища денег Банка Латвии.
Для посещения необходима предварительная запись.
- Адрес: ул. Кр. Валдемара, 2а.
- Узнайте подробнее - здесь.
6. Смотровая площадка в гостинице Radisson Blu Daugava
На 9-м этаже отеля обустроена специальная площадка, с которой открывается панорамный вид на Ригу с левого берега реки Даугавы.
- Адрес: ул. Кугю, 24.
7. Даугавгривская крепость
Крепость была построена в XVII веке для защиты от врага. Позже она стала главным укреплением береговой обороны латвийской армии с несколькими опорными пунктами. В наши дни можно осмотреть территорию крепости.
- Адрес: ул. Бирзес, 2.
8. Парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли
Работы Паула Яунземса расположены прямо на берегу реки Булльупе. Открытая экспозиция в рижском поселке Вакарбулли создавалась мастером более 20 лет. Среди работ Яунземса, которые можно здесь увидеть, есть "Икона" в виде гамбургера, "Медитация о корнях", "Баланс", "Обузданный", "Игра времени" и многие другие.
А теперь обещанный бонус...
+ Экскурсии по Риге
Каждые выходные в Риге абсолютно бесплатно проводятся пешие русскоязычные экскурсии. На данный момент предлагаются два вида экскурсий - по Старой Риге и рижскому югендстилю.
- Узнать подробнее и записаться на экскурсию можно здесь.
Материал подготовлен Анастасией Хахалевой - участницей школы журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers.
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