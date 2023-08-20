Первый этап лунной программы России, который должен завершиться к 2025 году, включает запуск к Луне трех исследовательских аппаратов — «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Согласно проекту строительства станции, эти запуски будут использованы и для ее создания.

Китай со своей стороны будет участвовать в ней, запустив три своих аппарата, включая «Чанъэ-4», который совершил посадку на Луну в 2019 году.

Кроме него, Китай собирался запустить «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7».

Правда, на этом первом этапе Китай и Россия работают по отдельности — каждая страна готовила свои аппараты задолго до того, как была оформлена идея лунной станции.

Поэтому они запускают свои миссии в рамках своих программ, а общее в них — лишь обмен данными.

Поэтому говорить о «Луне-25» как о части международного проекта сложно, она изначально была сделана для российской программы.

От «Фобоса» к «Луне»

«Луна-25» испытывала технические и финансовые проблемы с самого своего начала. Работа над проектом «Луна-Глоб», как тогда называлась эта станция, началась еще в 2005 году.

Этот аппарат создавался на платформе «Фобос-грунт» — амбициозном проекте Роскосмоса, который предусматривал посадку на спутник Марса Фобос, забор образцов грунта и возвращение на Землю.

Однако «марсианская» экспедиция закончилась провалом. В 2011 году после старта не запустилась маршевая двигательная установка аппарата, и он упал в Тихий океан.