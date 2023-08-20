Российский космический зонд "Луна-25" потерпел крушение на Луне

По данным "Роскосмоса", российский автоматический модуль вышел на нерассчитанную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.

19 августа по программе полета "Луны-25" предполагалось дать импульс, который позволил бы создать предстартовую эллиптическую орбиту аппарата. В субботу около 14:57 по московскому времени связь с "Луной-25" прервалась. Последующие поиски устройства 19 и 20 августа закончились безрезультатно.

Die Prestige-Mission Russlands ist gescheitert: Statt auf dem Mond Wasser zu suchen, ist die Sonde nach amtlichen Angaben abgestürzt. https://t.co/qssaYlooQC — DER SPIEGEL (@derspiegel) August 20, 2023

По информации "Роскосмоса", из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных космический аппарат вышел на нерассчитанную орбиту и потерпел крушение после столкновения с лунной поверхностью.

По планам, в понедельник зонд должен был приземлиться на Южном полюсе Луны для поиска воды и сбора образцов почвы. Таким образом, первая за последние 47 лет миссия России на Луну провалилась.

"Луна-25" входила в российскую лунную программу, предусматривающую строительство космической станции на этом спутнике Земли к 2040 году.

Начало миссии было отложено после полномасштабного вторжения России в Украину из-за отсутствия важных компонентов из Европы. Провал престижной миссии лишний раз подчеркивает бедственное положение российской космической программы, хотя в 1957 году СССР первым запустил на орбиту спутник - "Спутник-1". ​Предыдущий зонд "Луна-24" был отправлен на Луну в 1976 году, когда Россия была частью Советского Союза, управляемого на тот момент Леонидом Брежневым.

BIG BREAKING ⚡⚡#Russia Moon Lander #Luna25 has Crashed into the Moon Surface 🌖#Russia 🇷🇺 1st Moon mission in 47 Years failed after reports emerged on Saturday about failure confirm Russia Space agency Roscosmos 😢😐 pic.twitter.com/TXNlpcG29X — Vivek Singh (@VivekSi85847001) August 20, 2023