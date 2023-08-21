Видео ⟩ Ленивец защищается от хищника

Известно, что ленивцы чрезвычайно медленные животные. На это указывает даже видовое название этих животных.

Обычно они лениво висят на деревьях тропических лесов Центральной и Южной Америки, медленно переваривая листья растений, плоды и насекомых. Ленивцы настолько медлительны, что в их мехе имеют тенденцию расти водоросли, а мотыльки часто предпочитают откладывать там свои яйца.

Правда, последнее видео показывает, что ленивцы не такие уж беспомощные и медлительные. При необходимости они могут защититься даже от пантеры или оцелота. Именно это и засняли исследователи, установившие видеокамеру в тропических лесах Амазонки.

Видео: Ленивец сражается с оцелотом

На видео попал двупалый ленивец (Choloepus didactylus), который отчаянно пытался уйти от пантеры или оцелота (Leopardus pardalis).

Место, где встретились эти два животных, богато минералами, но очень опасно для обитающих на деревьях обезьян и ленивцев, поскольку находится на земле. Там часто прячутся хищники, поджидая удобного случая, чтобы полакомиться легкой добычей. В данном случае хищник заметил ленивца, который спустился с дерева, чтобы получить необходимые ему минералы.

Оцелотов и раньше наблюдали за охотой на ленивцев, но таких видео немного. Ленивцы и оцелоты, как правило, активны ночью, поэтому днем ​​их снимают редко. На видео оцелот пытается укусить ленивца за холку, что является типичной стратегией атаки для этих животных. Однако и в этом случае ленивцу удается отбиться от нападающего. Позже оба зверя исчезают из кадра.

Хотя известно, что оцелоты едят ленивцев, они не являются их основным продуктом питания. Это видео предоставляет исследователям новую информацию о поведении этих редких видов животных, сообщает издание Live Science.