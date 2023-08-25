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Яхты - не только для богатых! О новых возможностях в Риге

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Фото: WindForce

Отец и сын Тарас и Алексей Вьюны одержимы страстью к яхтингу до такой степени, что готовы буквально заражать ею каждого рижанина и гостя столицы. Объединив усилия, они создали клуб WindForce и теперь приглашают в него всех желающих - здесь можно обучиться яхтингу или просто отправиться на приятную прогулку на закате.

"Наша цель - популяризация яхтинга среди обычных жителей Риги. Мы хотим, чтобы яхтинг стал доступным и увлекательным видом спорта для всех!" - говорят представители организации WindForce, двери которой открыты для всех желающих. 

Алексею Вьюну 20 лет, но он уже "самый молодой капитан в Латвии!" - гордятся в яхт-клубе.

 
 Фото: WindForce

WindForce обещает всем своим гостям, нынешним и потенциальным членам-клуба дружескую атмосферу, а "опытные инструкторы всегда готовы поделиться своими знаниями и помочь каждому желающему достичь новых высот в яхтинге".

Что именно предлагает WindForce?

  • Возможности для развития и совершенствования навыков

     

    WindForce

    яхтинга как для новичков, так и для опытных яхтcменов. Клуб гордится тем, что участвует в различных соревнованиях, имеет достижения в регатах. Это не дает клубу "замшеветь" и обещает все больше активного развития. 
  • Профессиональные тренировки, которые включают в себя как теоретическое обучение, так и практическую подготовку на яхте.
  • Прогулки на яхте, во время которых предлагается встретить закат и искупаться в открытом море. 
  • Туры на яхте в другие страны. Например, совсем недавно WindForce путешествовали до Стокгольма, а совсем скоро отправятся на остров Рухну, который находится в Рижском заливе. 
  • Возможность взять яхту в аренду.  
  • И не только яхтинг: "Мы проводим различные мероприятия, чтобы поддерживать дружескую и безопасную атмосферу. Мы организуем настольные игры, вечера просмотра кино на большом экране, походы и другие интересные мероприятия, которые помогают нам укреплять командный дух".

*Клуб работает каждый сезон - до середины октября

Что по ценам? Организация подчеркивает, что желает сделать яхтинг доступным для каждого. Например, прогулка для встречи заката обойдется в 25 евро, а двухчасовая обучающая тренировка с капитаном - в 15 евро. 

Как записаться? Впереди у организации еще множество планов, мероприятий и поездок за рубеж. Отправиться в путешествие, начать обучение и узнать подробнее о ценах можно, написав в директ в Instagram клуба или позвонив по телефону +371 28390481.

Сам клуб базируется на улице Матрожу, 15, Кипсала
Сам клуб базируется на улице Матрожу, 15, Кипсала Фото: WindForce

Бонус! Кроме того, до 31 августа WindForce на своей странице в Instagram проводит конкурс с ценными призами, где каждый может попытаться выиграть поездку на яхте со встречей заката или же обучение ремеслу яхтинга у капитана. Все подробности для участия - в посте ниже (нажмите на него, чтобы увидеть все условия): 

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