Яхты - не только для богатых! О новых возможностях в Риге

Отец и сын Тарас и Алексей Вьюны одержимы страстью к яхтингу до такой степени, что готовы буквально заражать ею каждого рижанина и гостя столицы. Объединив усилия, они создали клуб WindForce и теперь приглашают в него всех желающих - здесь можно обучиться яхтингу или просто отправиться на приятную прогулку на закате.
"Наша цель - популяризация яхтинга среди обычных жителей Риги. Мы хотим, чтобы яхтинг стал доступным и увлекательным видом спорта для всех!" - говорят представители организации WindForce, двери которой открыты для всех желающих.
Алексею Вьюну 20 лет, но он уже "самый молодой капитан в Латвии!" - гордятся в яхт-клубе.
WindForce обещает всем своим гостям, нынешним и потенциальным членам-клуба дружескую атмосферу, а "опытные инструкторы всегда готовы поделиться своими знаниями и помочь каждому желающему достичь новых высот в яхтинге".
Что именно предлагает WindForce?
- Возможности для развития и совершенствования навыковяхтинга как для новичков, так и для опытных яхтcменов. Клуб гордится тем, что участвует в различных соревнованиях, имеет достижения в регатах. Это не дает клубу "замшеветь" и обещает все больше активного развития.
WindForce
- Профессиональные тренировки, которые включают в себя как теоретическое обучение, так и практическую подготовку на яхте.
- Прогулки на яхте, во время которых предлагается встретить закат и искупаться в открытом море.
- Туры на яхте в другие страны. Например, совсем недавно WindForce путешествовали до Стокгольма, а совсем скоро отправятся на остров Рухну, который находится в Рижском заливе.
- Возможность взять яхту в аренду.
- И не только яхтинг: "Мы проводим различные мероприятия, чтобы поддерживать дружескую и безопасную атмосферу. Мы организуем настольные игры, вечера просмотра кино на большом экране, походы и другие интересные мероприятия, которые помогают нам укреплять командный дух".
*Клуб работает каждый сезон - до середины октября
Что по ценам? Организация подчеркивает, что желает сделать яхтинг доступным для каждого. Например, прогулка для встречи заката обойдется в 25 евро, а двухчасовая обучающая тренировка с капитаном - в 15 евро.
Как записаться? Впереди у организации еще множество планов, мероприятий и поездок за рубеж. Отправиться в путешествие, начать обучение и узнать подробнее о ценах можно, написав в директ в Instagram клуба или позвонив по телефону +371 28390481.
Бонус! Кроме того, до 31 августа WindForce на своей странице в Instagram проводит конкурс с ценными призами, где каждый может попытаться выиграть поездку на яхте со встречей заката или же обучение ремеслу яхтинга у капитана. Все подробности для участия - в посте ниже (нажмите на него, чтобы увидеть все условия):
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