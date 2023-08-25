Фото ⟩ В зоопарке Никарагуа родилась уникальная пума-альбинос

Белая пума родилась в зоопарке Томаса Белта в Хуигальпе и, по словам ветеринара зоопарка Карлоса Молины, маленький хищник чувствует себя также хорошо, как два других котенка, родившихся вместе с ним. Малыши появились на свет еще месяц назад, но их рождение держали в тайне, потому что было неясно, выживут ли они.

Пока у малыша нет имени, но ветеринар уверяет, что маленькая пума здорова и хорошо питается. Но публике ее покажут не раньше, чем через три месяца.

К тому же пумы-альбиносы требуют особого ухода и уязвимы к солнечному свету.

Молодых пум сейчас держат в отдельном вольере, чтобы мать не подвергалась стрессу и не путала запахи посторонних с запахами новорожденных малышей, что могло бы заставить ее напасть на них. Отца малышей также держат в другом вольере, потому что самцы пум часто убивают свое потомство.