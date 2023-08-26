В Риге цены на топливо не изменились

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Риге, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизтоплива, как и неделей ранее, составляла соответственно 1,734 и 1,634 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подорожал на 2,5% до 1,624 евро за литр, а цена дизтоплива не изменилась - 1,514 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цена 95-го бензина и дизтоплива не изменилась и составила соответственно 1,779 евро и 1,629 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Таллине не изменились - 0,715 евро и 0,68 евро за литр соответственно, а в Вильнюсе снизилась на 6,5% до 0,572 евро за литр.