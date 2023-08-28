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Latvijas gāze готово к новому отопительному сезону. Чего ждать от цен?

rus.tvnet.lv/LETA
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Отопительная батарея. Иллюстративное фото
Отопительная батарея. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

АS Latvijas gāze полностью готово к новому отопительному сезону, сообщил агентству LЕТА член правления компании Эгил Лапсалис.

Компания заключила с клиентами договоры на необходимое количество природного газа, и в настоящее время он закачивается в Инчукалнское подземное газохранилище.

Комментируя тенденции на рынке, Лапсалис отметил, что прогнозы указывают на более низкую стоимость природного газа по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Часть клиентов Latvijas gāze заключила договоры на поставку природного газа по фиксированной цене, поэтому они уже сейчас могут прогнозировать свои расходы на газ в предстоящем отопительном сезоне. У клиентов, заключивших договор по меняющейся цене, стоимость газа будет зависеть от ситуации на рынке в момент поставки.

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