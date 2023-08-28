Latvijas gāze готово к новому отопительному сезону. Чего ждать от цен?

Компания заключила с клиентами договоры на необходимое количество природного газа, и в настоящее время он закачивается в Инчукалнское подземное газохранилище.

Комментируя тенденции на рынке, Лапсалис отметил, что прогнозы указывают на более низкую стоимость природного газа по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Часть клиентов Latvijas gāze заключила договоры на поставку природного газа по фиксированной цене, поэтому они уже сейчас могут прогнозировать свои расходы на газ в предстоящем отопительном сезоне. У клиентов, заключивших договор по меняющейся цене, стоимость газа будет зависеть от ситуации на рынке в момент поставки.