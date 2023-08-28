Россия теряет позиции в еще одном важном сегменте энергетического рынка Европы

Словакия отказалась от российского ядерного топлива в пользу продукции американской компании Westinghouse. Еще одним поставщиком ядерного топлива может стать Франция. По итогам тендера словацкая компания Slovenske elektrarne обеспечила себя поставками с использованием альтернатив из западных стран, пишет Euractiv.

АЭС обеспечивает 55% общего производства электроэнергии в Словакии. До сих пор единственным поставщиком ядерного топлива был TVEL (дочернее предприятие "Росатома"). В марте 2022 года Словакия получила из России топливо для двух реакторов на двух станциях, объема которого достаточно до конца этого года.

Уже тогда Словакия заявила, что начинает искать западных поставщиков. До войны Россия имела все возможности стать основным поставщиком ядерного топлива в Словакию. В 2019 году премьер-министры обеих стран подписали дополнительное соглашение к соглашению между Словацкой АЭС и TVEL.