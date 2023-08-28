Теряя европейский газовый рынок, который до войны приносил около 50 миллиардов евро годового дохода, Россия начинает терять свои позиции в другом важном сегменте энергетического рынка - поставках топлива для атомных электростанций (АЭС).
Россия теряет позиции в еще одном важном сегменте энергетического рынка Европы
Словакия отказалась от российского ядерного топлива в пользу продукции американской компании Westinghouse. Еще одним поставщиком ядерного топлива может стать Франция. По итогам тендера словацкая компания Slovenske elektrarne обеспечила себя поставками с использованием альтернатив из западных стран, пишет Euractiv.
АЭС обеспечивает 55% общего производства электроэнергии в Словакии. До сих пор единственным поставщиком ядерного топлива был TVEL (дочернее предприятие "Росатома"). В марте 2022 года Словакия получила из России топливо для двух реакторов на двух станциях, объема которого достаточно до конца этого года.
Уже тогда Словакия заявила, что начинает искать западных поставщиков. До войны Россия имела все возможности стать основным поставщиком ядерного топлива в Словакию. В 2019 году премьер-министры обеих стран подписали дополнительное соглашение к соглашению между Словацкой АЭС и TVEL.
Тогда премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава рада подписать контракт с TVEL, который "к 2030 году будет поставлять ядерное топливо на сумму 630 миллионов евро". Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "это хорошее направление сотрудничества двух стран".
Теперь Словакия хочет сотрудничать с Западом. Топливо будет поставлять шведское подразделение американской компании Westinghouse.
"Поиск еще одного поставщика ядерного топлива для наших электростанций является важным шагом в укреплении энергетической независимости Словакии", - заявил генеральный директор Slovenske Elektrarne Бранислав Стричек. Он добавил, что АЭС играет важную роль в формировании энергобаланса страны, поэтому крайне важно диверсифицировать поставки.
После соответствующей сертификации новое топливо будет поставлено в течение следующего года. Также Slovenske elektrarne готова вести переговоры как минимум с еще одним поставщиком ядерного топлива. Это может быть французская компания Framatom, с которой уже в мае был подписан договор о намерениях в плане сотрудничества.
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