Сегодня ночью в Видземе начнут работать два радара средней скорости

На Видземском шоссе участок контроля средней скорости начнет работать от моста через реку Вейупите в Сигулде и закончится в Аугшлигатне, а на шоссе Цесис - Вецпиебалга - от Яунклекери до Крустакрогса.

На обоих участках будет контролироваться средняя скорость, а также наличие ОСТА и техосмотра.

На Видземском шоссе будет контролироваться и наличие виньетки.

Уже сообщалось, что с 14 августа на Рижской окружной дороге (А5) на участке от Стуниши до Яунмарупе начал работать первый участок контроля средней скорости движения.

В LVC утверждают, что контроль средней скорости в Латвии вводится для повышения безопасности дорожного движения. По статистике, самым частым видом серьезных аварий является столкновение.

Причинами столкновений становятся неверные решения водителей за рулем, неосторожные маневры, последствия которых усугубляются высокой скоростью. Опыт других стран показывает, что количество аварий снижается на участках, где введен контроль средней скорости.

Система контроля средней скорости движения представляет собой автоматическую систему измерения, которая вычисляет скорость на основании времени, затраченного на проезд определенного участка дороги.

В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля с участка дороги, а также рассчитывает среднюю скорость пересечения этого участка. Если средняя скорость автомобиля, зафиксированная системой, окажется выше максимально разрешенной, владелец получит штраф.