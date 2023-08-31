Видео ⟩ Историческое событие: впервые за 100 лет в Елгаве гнездятся черные коршуны

В Латвии в общей сложности зарегистрировано около десяти гнезд черных коршунов, в основном все они находятся вблизи крупных водоемов. В Латвии эти птицы - редкость.

Видео: Сюжет ReTV (на латышском языке)

Исторически черные коршуны вьют гнезда у озер или рек, поэтому чаще всего их можно встретить на "земле голубых озер" - в Латгале, но немного есть и в Видземе и Курземе.

Данное гнездо было найдено на сосне высотой 25 метров сотрудником Latvijas valsts meži, проводившим обследование леса.

Эксперт по окружающей среде Айгарс Калванс утверждает, что черные коршуны являются охраняемым видом, поэтому нет причин беспокоиться, что могут начаться лесозаготовительные работы, которые отпугнут редких птиц.